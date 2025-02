Unfall bei Blockabfertigung: A93 in Bayern derzeit gesperrt

Brannenburg - Achtung! Nach einem schweren Verkehrsunfall in der Blockabfertigung bei Brannenburg (Landkreis Rosenheim) ist die A93 in Richtung Kufstein komplett gesperrt.

Der Polizeisprecher erklärte, dass die Autobahn in beide Richtungen voll mit Trümmerteilen sei.

Nach ersten Informationen der Polizei sind gegen 6.30 Uhr in den Morgenstunden zwei Lastwagen und ein Auto kollidiert. Es gebe mehrere Verletzte, so ein Sprecher. Genauere Angaben dazu konnte der Beamte jedoch zunächst noch nicht machen.

Der Verkehr in Richtung Österreich werde zum aktuellen Zeitpunkt den Angaben zufolge an der Anschlussstelle Reischenhart entsprechend von der Autobahn abgeleitet. Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten dauern an.