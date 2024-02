Unfall auf Skipiste: Männer verunglücken mit Motorschlitten

Wie die Polizei in Tirol mitteilte, waren die Männer (43 und 44 Jahre alt) gegen 2.45 Uhr in der Nacht auf Samstag im Skigebiet "Gerlosstein" im Zillertal unterwegs gewesen.

Dieser kam kurz darauf an den Unfallort und setzte die Rettungskette in Gang. Einsatzkräften der Bergrettung Zell am Ziller und Gerlos sowie des Roten Kreuzes brachten die Männer ins Tal. Anschließend kamen sie mit schweren Kopfverletzungen in Krankenhäuser. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.