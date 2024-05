Auto schleudert nach Frontal-Unfall in Strommast: Junger Mann tot, 15-Jährige schwer verletzt

Dietmannsried - Ein 21-Jähriger ist bei einem Unfall in Bayern ums Leben gekommen. Seine 15 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Oberallgäu tödlich verletzt worden. © vifogra / Newsdesk

Der junge Mann war am Donnerstagabend auf der Kreisstraße OA 21 im schwäbischen Landkreis Oberallgäu unterwegs. Das teilte die Polizei mit. Kurz vor Dietmannsried-Reicholzried krachte er frontal in einen entgegenkommenden Wagen, an dessen Steuer ein 44-Jähriger saß.

Anschließend schleuderte das Auto des 21-Jährigen gegen eine Schutzplanke und krachte in einen Strommast.

Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen Verletzungen trotz Reanimationsversuchen durch Ersthelfer und den Rettungsdienst noch am Unfallort.

Die Feuerwehr musste die 15-jährige Beifahrerin mit schwerem Gerät aus dem Wagen befreien. Sie wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshelikopter in eine Klinik geflogen.

Der 44-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs kam leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.