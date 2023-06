24.06.2023 21:15 8.170 Vater-Kind-Wochenende endet tödlich: Mehrere Kinder teils lebensbedrohlich verletzt

Am Samstagabend sind bei einem schweren Unfall am Rande eines Zeltlagers in Toppenstedt im Landkreis Harburg zwei Menschen tödlich verunglückt.

Von Madita Eggers

Toppenstedt/Landkreis Harburg – Am Samstagabend sind bei einem schweren Unfall am Rande eines Zeltlagers im Landkreis Harburg zwei Menschen tödlich verunglückt. Zehn weitere sind teils lebensbedrohlich verletzt worden. Darunter auch zahlreiche Kinder. Vier Hubschrauber sind in Toppenstedt derzeit im Einsatz. © JOTO Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ist der Korb eines Radladers, der zu dem Zeitpunkt mehrere Kinder transportierte, abgestürzt. Zwei Menschen sind noch vor Ort verstorben. Zehn weitere werden aktuell mit vier Rettungshubschraubern teils lebensbedrohlich verletzt in Krankenhäuser gebracht, so der Sprecher. Darunter seien auch zahlreiche Kinder. Reportern vor Ort zufolge fand das Zeltlager anlässlich eines Vater-Kind-Wochenendes an einer Kindertagesstätte in Toppenstedt statt. Unfall Totalschaden: Zwei Verletzte bei Unfall auf der L471 nahe Zweibrücken Der Radlader soll laut Augenzeugen für eine Ausflugsfahrt verwendet worden sein. Die genaue Ursache für das Unglück ist noch unklar. Der Einsatz läuft zur aktuellen Stunde noch. Erstmeldung um 20.50 Uhr. Aktualisiert um 21.14 Uhr.

Titelfoto: JOTO