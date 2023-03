28.03.2023 10:33 Vorfahrt missachtet: Ein Schwerverletzter bei Unfall auf der B241

In Northeim kam es am Montagmittag zu einem Autounfall auf der B241. Dort missachtete ein Mann die Vorfahrt und verletzte sich in seinem Volkswagen schwer.

Von Robert Lilge

Northeim - Am gestrigen Montagmittag kam es auf der B241 in Northeim (Niedersachsen) zu einem schweren Autounfall. In Northeim kam es auf der B241 nach einem Unfall zu Verkehrsbehinderungen. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Auf der Seesener Landstraße wollte ein 59-Jähriger mit seinem VW nach links auf die Rückingsallee abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt und übersah eine entgegenkommende 86 Jahre alte Autofahrerin. Die Dame konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, beide Autos krachten ineinander, teilte die Polizeiinspektion Northeim mit. Der Mann verletzte sich dabei schwer, die Frau nur leicht. Nach ersten Behandlungen vor Ort wurden beide in ein Krankenhaus gebracht. Unfall Kurioser Unfall in Regensburg: VW Bus durchbricht Steinerne Brücke und baumelt über Donau An den Autos entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Ausgelaufenes Öl musste von der Feuerwehr und einer Spezialfirma aufgefangen werden. Für die Zeit der Aufräumarbeiten kam es zu starken Behinderungen auf der B241.

