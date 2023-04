Zwei schwer verletzte Autofahrer bei Crash nahe Gelnhausen

Gelnhausen - Ein Skoda und ein VW krachten ineinander: Auf der L3333 bei Gelnhausen in Südosthessen kam es am gestrigen Mittwochabend zu einem Unfall mit zwei schwer verletzten Autofahrern - die Landstraße wurde voll gesperrt.

An beiden Autos entstand laut Polizei Totalschaden, die Ermittler gehen von einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro aus. Die L3333 wurde infolge des Crashs vorübergehend voll gesperrt.

Danach wurde der 21-Jährige mit einem herbeigerufenen Rettungshubschrauber auf schnellstem Weg in eine Klinik geflogen. Der 72-jährige Skoda-Fahrer wurde ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 72 Jahre alter Mann war gegen 20.35 Uhr mit einem Skoda auf der Landstraße in Fahrtrichtung Gelnhausen unterwegs. Bei der Einmündung der Kreisstraße 898 wollte er nach links abbiegen, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am heutigen Donnerstagmorgen mitteilte.

Was die genauen Hintergründe des Unfalls auf der Landstraße betrifft, so dauern die Ermittlungen hierzu noch an. Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 060518270 bei der zuständigen Polizei in Gelnhausen melden.