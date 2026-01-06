Unfall mit BMW endet für Mann tödlich: Zwei weitere Personen schwer verletzt
Von Thomas Strünkelnberg
Hannover - Bei einem Unfall am Dienstag auf dem Westschnellweg in Hannover ist ein 37 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen.
Eine 29-jährige Frau und ein weiterer Mann, dessen Alter auf Mitte 50 geschätzt werde, hätten schwere Verletzungen erlitten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Beide kamen ins Krankenhaus, der Mann war nicht ansprechbar.
Der Wagen prallte im Stadtteil Stöcken aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Baum, die drei Insassen wurden eingeklemmt.
Die Rettungsarbeiten liefen, auch ein Hubschrauber sei im Einsatz gewesen.
Der Schnellweg wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt, auch die Stadtbahn fuhr zunächst nicht. Weitere Fahrzeuge waren den Erkenntnissen zufolge nicht am Unfall beteiligt.
Titelfoto: Nonstopnews