Unfall mit BMW endet für Mann tödlich: Zwei weitere Personen schwer verletzt

Hannover - Bei einem Unfall am Dienstag auf dem Westschnellweg in Hannover ist ein 37 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen.

Ein Auto fuhr in Hannover gegen einen Baum. Ein Mann kam dabei ums Leben. © Nonstopnews

Eine 29-jährige Frau und ein weiterer Mann, dessen Alter auf Mitte 50 geschätzt werde, hätten schwere Verletzungen erlitten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Beide kamen ins Krankenhaus, der Mann war nicht ansprechbar.

Der Wagen prallte im Stadtteil Stöcken aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Baum, die drei Insassen wurden eingeklemmt.

Die Rettungsarbeiten liefen, auch ein Hubschrauber sei im Einsatz gewesen.