Hefezopf backen und flechten: So wird er wunderbar fluffig

Bei TAG24 erfahren alle Backhungrigen was es beim Backen eines klassischen Hefezopfs noch zu beachten gilt.

Wer bei der Hefezopf Zubereitung darauf achtet, dass alle Zutaten Zimmertemperatur haben und dem Teig genug Zeit zum Gehen lässt, darf sich am Ende auf einen super lecker luftig lockeren Hefezopf freuen.

Für alle Backfreunde, die in der Küche noch unabhängiger hantieren wollen, ist das " Hefe selber machen " eine gute Alternative.

10. Bei 180 °C (Ober-/Unterhitze) für ca. 35 bis 45 Minuten in den Ofen schieben. Die Backzeit richtet sich nach der individuellen Leistung des eigenen Backofens.

5. Mit Frischhaltefolie oder einem sauberen Geschirrtuch abdecken und eine knappe Stunde gehen lassen bis sich das Volumen verdoppelt hat. Der Teig reicht locker auch für das Backen von zwei mittelgroßen Zöpfen. Wer möchte, teilt den Hefezopf-Teig vor der weiteren Verarbeitung in zwei gleich große Hälften und kann somit gleich zwei Hefezöpfe backen.

2. Hefe in der warmen Flüssigkeit auflösen.

1. Milch mit Butter, Zucker und Salz kurz erwärmen (am besten auf ca. 25°C, nicht zu heiß werden lassen!).

Hefezopf Zubereitung in 10 Schritten:

Bevor der Osterzopf im Ofen landet, wird er mit einem Eigelb bestrichen. Dabei ist es entscheidend, nicht zu viel Eigelb am Pinsel zu haben, damit dieses nicht in die Ausbuchtungen läuft.

Ob zum Brunch an Ostern oder einfach mal zwischendurch: Wer ein gutes Hefezopf Rezept zur Hand hat, kann sich sein liebstes Gebäck ganz einfach jederzeit selbst zubereiten. Mit diesen Tipps muss ein fluffiger Hefezopf nicht länger ein Traum bleiben:

Beim Hefezopf flechten braucht der Teig genug Spannung. Sehr beliebt ist die Dreistrang-Methode. © 123rf.com/alein

Wer einen Hefezopf wie vom Bäcker genießen möchte, stellt sich spätestens nach der Zubereitung des Teigs die alles entscheidende Frage: Wie flechte ich einen Hefezopf am besten?

Am einfachsten ist die Dreistrang-Methode. Der Hefezopf-Teig wird in drei Teile geteilt. Damit der Osterzopf am Ende auch schön gleichmäßig aussieht, empfiehlt es sich, jedes Teigstück mit der Küchenwaage genau abzuwiegen. Die Teigstücke werden zu gleichmäßig langen Rollen geformt, die Oberfläche sollte leicht Spannung bekommen.

Nun einfach die Teigstücke für den Hefezopf parallel nebeneinander legen und an einem Ende die Teigenden gut zusammengedrücken. Beim Hefezopf flechten wird nun immer im Wechsel ein äußerer Teigstrang über den mittleren gelegt. Die Teigenden werden wieder gut zusammengedrückt, damit er auch beim Backen im Ofen richtig gut zusammenhält.

Alternativ kann der klassische Dreistrangzopf auch von der Mitte her geflochten werden. Geübte Hände schaffen es sogar vier oder fünf Stränge zu flechten.