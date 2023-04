Cake Pops: leckere Kuchen am Stiel

Vorhang auf für Cake Pops - die kleinen Kuchen am Stiel. Die süßen Häppchen sind auf einem Buffet echte Hingucker und Du kannst sie zu jedem Anlass passend in Szene setzen. Lasse Deiner Kreativität beim Verzieren freien Lauf!

Und genau das ist das Faszinierende an Cake Pops: Es gibt sie in allen möglichen Variationen, Formen und Farben. Ob zu Ostern, Weihnachten, zu Geburtstagen oder Mottopartys - Cake Pops lassen sich zu jedem Anlass individuell gestalten.

Du kannst Cake Pops ganz leicht selber machen. Zunächst stellst Du einen Biskuitteig her, dann das Frosting und danach geht es ans Verzieren.

4. Schritt: Gebe den Teig in eine gefettete Springform, streiche ihn mit einem Teigschaber glatt und backe den Biskuitboden etwa 20 Minuten, bis er goldbraun ist. Danach lässt Du ihn vollständig abkühlen.

3. Schritt: Mische das Mehl mit dem Backpulver und siebe die Mischung in die Rührschüssel. Füge noch vier Esslöffel Milch hinzu, sodass ein zäher Teig entsteht.

7. Schritt: Stecke die Cake Pops auf Stiele. Bringe in einem Kochtopf die Schokoladenglasur zum Schmelzen und verziere die Cake Pops ganz nach Belieben mit Streuseln.

1. Tipp: Für einen besseren Halt der Stiele in den Cake Pops kannst Du die Stiele etwa einen Zentimeter in etwas Schokoladenglasur tunken. Dann steckst Du die Stiele in die Cake Pops und lässt sie für weitere 15 Minuten im Kühlschrank fest werden.

2. Tipp: Wenn Du die Cake Pops in die Glasur getaucht hast, kannst Du sie zum Trocknen in Styropor stecken.

3. Tipp: Um die Optik Deiner Cake Pops aufzupeppen, kannst Du mit Geschenkband Schleifen um die Stiele wickeln. Überlege Dir auch, wie Du die Cake Pops anrichten möchtest. Du kannst sie z. B. in eine Tasse oder ähnliches stellen oder in kleine Papierförmchen auf einem Tablett drapieren.