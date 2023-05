Poke Cake: Dieser Kuchentrend wird Dich begeistern

Poke Cake sieht angeschnitten besonders schön aus. © 123RF/cokemomo

Als Poke Cake wird ein Kuchentrend bezeichnet, wobei weniger die Zutaten, sondern vielmehr die Art der Zubereitung namensgebend ist. Der Name wurde vom Englischen "to poke" abgeleitet, was in das Deutsche übersetzt "stochern" bedeutet. Weitere Bezeichnungen für Poke Cake sind Stechkuchen, Löcherkuchen oder Kochlöffelkuchen.

Poke Cake zu backen, ist ziemlich einfach. Der Effekt entsteht durch Löcher, welche z. B. mit dem Stiel eines Kochlöffels in den Kuchen gestochen und mit Cremes, Marmelade oder Pudding gefüllt werden.

Neben der besonderen Optik ist Poke Cake auch geschmacklich ein echtes Highlight für jede Kaffeetafel.

Welche Zutaten Du für Poke Cake benötigst und wie Du diesen Kuchen Schritt für Schritt zubereitest, erklärt Dir TAG24.

