Zupfkuchen-Muffins: Schnell gemacht und richtig lecker

1. Schritt: Für den Mürbeteig das Mehl, den Kakao, den Zucker, das Backpulver und das Salz in einer großen Schüssel miteinander vermischen. Die Butter in Stücke schneiden und in die Schüssel geben. Nun das Ei hinzufügen und alles mit den Händen verkneten.

2. Schritt: Das Muffinblech mit Papierförmchen auslegen. Etwa ein Viertel des Teiges abtrennen und in den Kühlschrank legen. Den restlichen Teig gleichmäßig auf die zwölf Förmchen verteilen und als Boden mit leicht erhöhten Kanten festdrücken. Die Form für eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen.

3. Schritt: Den Zucker, die Butter und das Vanillearoma für die Füllung in einer großen Schüssel schaumig schlagen. Dann das Ei und das Eigelb unterrühren. Anschließend noch den Quark und das Puddingpulver hinzufügen. Alles gut vermischen, bis eine geschmeidige Masse entstanden ist.

4. Schritt: Den Ofen auf 180 Grad (Ober-/ Unterhitze) vorheizen. Das Muffinblech und den restlichen Teig aus dem Kühlschrank holen. Jetzt die Quarkmasse gleichmäßig auf die Förmchen verteilen. Den restlichen Mürbeteig in Stücke reißen und auf die Muffins streuen.

5. Schritt: Das Muffinblech in den Ofen schieben und für 20 bis 25 Minuten backen.