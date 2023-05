Spargel im Backofen: In nur 5 Schritten zum leckeren gebackenen Spargel

Spargel aus dem Backofen schmeckt köstlich und ist einfach zuzubereiten. © 123RF/vitaliymateha

Oh, Du schöne Spargelzeit! Ab Mitte April wird der Spargel auf den Äckern, meist von Hand, geerntet und in den deutschen Küchen fleißig zubereitet. Die Erntezeit läuft bis zum 24. Juni, dem Johannistag. Danach darf sich der Spargel bis zum nächsten Erntejahr wieder erholen.

Spargel schmeckt gut und ist zudem auch sehr nährstoffreich und gesund. Er ist reich an Vitamin C, Calcium, Kalium, Jod, Zink und Ballaststoffen. Außerdem hat Spargel aufgrund der enthaltenen Asparaginsäure eine entwässernde Wirkung.

Es gibt weißen, grünen und violetten Spargel sowie die besonderen Sorten Wildspargel und Thaispargel. Weißer Spargel ist in Deutschland am beliebtesten. In weißem Spargel ist auch am meisten Asparaginsäure enthalten.

Traditionell wird er gekocht, Du kannst aber auch ganz einfach Spargel im Backofen zubereiten.

