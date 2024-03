Fluffiger Kaiserschmarrn: So einfach ist das Originalrezept

3. Schritt: Die Butter in eine Pfanne geben und erhitzen, bis die Butter vollständig geschmolzen ist. Die Pfanne sollte nicht zu heiß werden, da die Butter sonst braun und der Schmarrn schwarz wird. Jetzt den ganzen Teig in die Pfanne geben, die Rosinen darauf verteilen und für circa fünf Minuten in der Pfanne goldbraun backen.

Wer möchte, kann das Rezept für Kaiserschmarrn durch die Zugabe von Kakao variieren. © 123RF/alein

1. Tipp: Der Kaiserschmarrn wird besonders locker und fluffig, wenn man einen Teil der Milch durch 75 Milliliter kohlensäurehaltiges Mineralwasser ersetzt.

2. Tipp: Traditionell wird Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster serviert. Zur österreichischen Eierspeise passen aber Apfelmus, Sauerkirschen, Preiselbeeren, Rote Grütze, Marillenkompott, Vanillesoße, Eis und heiße Himbeeren.

3. Tipp: Durch die Zugabe von Vanille oder Zimt bekommt der Kaiserschmarrn mehr Geschmack.

4. Tipp: Wer möchte, kann zum Schluss noch ein paar Mandel- oder Haselnussblättchen mit in die Pfanne geben und diese zusammen mit den Teigstückchen etwas rösten.

5. Tipp: Wer gerne Schokolade isst, kann einen bis zwei Esslöffel Kakaopulver mit in den Teig mischen und bei der Zubereitung anstelle der Rosinen Schokoladendrops verwenden. Zum Schokoladenkaiserschmarrn schmeckt Vanillesoße.

6. Tipp: Richtig gut gelingt der Kaiserschmarrn, wenn man eine ofenfeste Pfanne verwendet. Man brät den Schmarrn in der Pfanne nur etwa eine Minute an, gibt ihn dann bei 200 Grad (Ober-/Unterhitze) für etwa 10 Minuten in den vorgeheizten Backofen und beendet das Ganze dann, wie beschrieben in der Pfanne auf dem Herd.