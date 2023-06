Holunderblütensirup Rezept: So einfach und doch so lecker

Ein Klassiker unter den Holler-Rezepten ist der Holunderblütensirup, der mit seinem blumigen, lieblich-süßlichen Geschmack so manches Dessert oder Getränk verfeinern kann.

Die Einmachgefäße sollten vor deren Benutzung gründlich gereinigt werden, indem man sie beispielsweise mit Essig ausspült oder in heißem Wasser auskocht. Das verhindert nicht nur einen Keimbefall, sondern trägt auch zu einer längeren Haltbarkeit bei.

1. Schritt: Die Holunderblütendolden werden zuerst ordentlich ausgeschüttelt, um kleine Insekten und Schmutzpartikel zu entfernen. Vom Waschen wird eher abgeraten, da dadurch Blütenstaub und somit auch Aroma verloren geht. Harte Stiele, Blättchen und ungeöffnete Blüten sollten entfernt werden. Letztere sind meist bitter und können so den Geschmack verfälschen.

2. Schritt: Die Zitronen und die Orange werden heiß abgewaschen, in Scheiben geschnitten und zusammen mit den Holunderblüten in eine ausreichend große Schüssel gegeben. Alles mit dem Wasser auffüllen und abgedeckt für mindestens drei Tage an einem dunklen, kühlen Ort ziehen lassen.

3. Schritt: Nach der Ruhezeit wird der Sirupansatz durch ein feines Sieb in einen Kochtopf geschüttet, sodass nur die klare Flüssigkeit aufgefangen wird. Die Orangen- und Zitronenscheiben sollten dabei mit ausgedrückt werden.

4. Schritt: Nun wird noch der Zucker dazugegeben, wobei der Blütensaft und der Zucker in etwa gleichen Teilen entsprechen sollten. Bei zwei Liter Holunderblütensaft werden dementsprechend zwei Kilogramm Zucker benötigt.

5. Schritt: Das Gemisch wird jetzt unter ständigem Rühren aufgekocht, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Kurz köcheln lassen.

6. Schritt: Den noch heißen Holunderblütensirup durch einen Trichter in die bereitgestellten Flaschen oder Gläser füllen und sofort luftdicht verschließen. Bei Zimmertemperatur abkühlen lassen.