Iced Matcha Latte wie Shirin David einfach selber machen: So geht's

1. Schritt: Siebe das Matchapulver durch ein feines Sieb in eine kleine Schüssel und verrühre es mit dem Wasser. Das Wasser sollte nicht heißer als 80 Grad sein, also lass es nach dem Aufkochen ein paar Minuten stehen. Wenn du willst, kannst du in diesem Schritt auch etwas Honig, Agavendicksaft oder Zimt hinzugeben. Alternativ auch Sirup, wobei dieser das Getränk ungesund macht.

2. Schritt: Mit dem Bambusbesen verrührst du Wasser und Pulver miteinander. Wer es richtig cremig mag oder keinen Bambusbesen zur Verfügung hat, kann diese Mischung auch mit dem Milchaufschäumer bearbeiten.

3. Schritt: Gib nun ein paar Eiswürfel in Dein Glas und fülle die Milch ein.

4. Schritt: Gieße nun die Matcha Mischung oben auf die kalte Milch und genieße Deinen Iced Matcha Latte.