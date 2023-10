Rezept für aromatisches Quittengelee: Unkompliziert und lecker

Sie sehen aus wie eine Kreuzung aus Apfel und Birne, sind jedoch lediglich mit ihnen verwandt: Quitten. Zwar sind sie roh meist ungenießbar, können jedoch in gegartem Zustand aufgrund ihres einzigartigen Geschmacks so richtig auftrumpfen. Wie wäre es etwa mit einem delikaten Quittengelee?

Ein großer Vorteil von selbst hergestelltem Quittengelee ist, dass man genau weiß, was in dem Aufstrich steckt. © 123rf/tiagozr

Quitten gehören genau wie Äpfel und Birnen zur Familie der Rosengewächse. Aufgrund ihrer Optik werden die einzelnen Sorten daher auch in Apfelquitten oder Birnenquitten eingeteilt.

Die hellgelben Früchte haben bei uns zwischen September und November ihre Saison und können in dieser Zeit regional vor allem auf Wochenmärkten und in Bio-Läden gekauft werden. Aufgrund ihres hohen Anteils an Antioxidantien und Gerbstoffen können sie dazu beitragen, unser Immunsystem zu stärken.

In rohem Zustand wird vom Verzehr der Quitten allerdings abgeraten, da das meist harte, holzige und bittere Fruchtfleisch so gut wie ungenießbar ist. Werden sie gekocht oder gegart, entwickeln sie ihren typisch aromatisch-fruchtigen, zitronigen Geschmack.

Für alle, die eine Kombination aus herb und süß mögen, sind Quitten daher eine geeignete Obstsorte, um leckere Delikatessen zu zaubern. Von Marmelade und Mus über Likör und Saft bis zu Suppe sowie Brot - Quitten können vielfältig verarbeitet werden.

Mit TAG24 kannst Du jetzt ganz einfach Schritt für Schritt ein Grundrezept für ein köstliches Quittengelee nachkochen.

