Gefüllte Champignons: 3 leckere und einfache Ideen für jeden Geschmack

Drei einfache Rezepte für gefüllte Champignons mit Hackfleisch, Frischkäse und italienischen Kräutern aus dem Ofen findest Du in diesem Artikel.

3. Schritt: Den Ofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Die Champignons putzen und die Stiele entfernen. Jetzt die Champignonköpfe großzügig mit Hackfleisch füllen und nebeneinander in eine leicht gefettete Auflaufform stellen. Alle Champignons mit Käse bestreuen. Die Form in den Ofen schieben und für 20 bis 30 Minuten backen.

2. Schritt: Das Hackfleisch in eine Schüssel geben. Nun die Zwiebel, den Knoblauch, die Paprika, die Semmelbrösel und die Petersilie hinzugeben. Das Ei in eine kleine Schale schlagen, mit einer Gabel verquirlen und anschließend mit zum Hackfleisch geben. Die Masse gründlich würzen und alles miteinander verkneten.

1. Schritt: Die Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. Die Knoblauchzehe fein hacken. Die Petersilie waschen, abschütteln und zerkleinern. Paprika waschen, das Kerngehäuse entfernen und in kleine Würfel schneiden.

3. Schritt: Den Ofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Die Champignons putzen, die Stiele entfernen und mit Frischkäse füllen. Jetzt die Champignonköpfe nebeneinander in eine leicht eingeölte Auflaufform stellen und mit Käse bestreuen. Die Form in den Ofen schieben und circa 25 Minuten backen.

2. Tipp: Den Frischkäse mit allen Zutaten für die Füllung in einer Schüssel vermengen.

1. Schritt : Die Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. Die Knoblauchzehe fein hacken. Den Schnittlauch waschen, abschütteln und zerkleinern.

1. Schritt: Die Knoblauchzehe fein hacken. Den Feta in eine Schüssel bröseln. Die Kräuter, den Knoblauch und den Pfeffer hinzugeben. Alles gut vermischen.

2. Schritt: Den Ofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Die Champignons putzen und die Stiele entfernen. Nun die Fetamasse vorsichtig in die Champignons drücken und diese dann nebeneinander in eine leicht eingeölte Auflaufform stellen. Die Form in den Ofen schieben und circa 20 Minuten backen.