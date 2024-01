Gefüllte Paprika mit Hackfleisch: Leckeres und klassisches Rezept

In diesem Rezept werden die bunten Paprikaschoten mit einer leckeren Hackfleischfüllung gefüllt und gegart, bis sie zart und aromatisch sind.

Tipp 1: Vor dem Braten sollte das Hackfleisch Zimmertemperatur haben. Daher hole es am besten 30 Minuten vorher aus dem Kühlschrank. Manches Hackfleisch ist bereits gewürzt, dann brauchst Du es nur ein wenig nachwürzen.

So bereitest Du die gefüllten Paprika mit Hackfleisch ganz einfach zu:

1. Schritt: Wasche die Paprika und schneide vorsichtig jeweils einen Deckel oben ab. Entferne die Kerne und die weißen Innenhäute.

2. Schritt: Vermische alle Zutaten für das Hackfleisch miteinander und fülle es in die Paprika.



3. Schritt: Füge Öl in den Bräter/in die Pfanne und brate die Paprika von der gefüllten Seite her kurz und scharf an (Paprika sollten stehen).

4. Schritt: Anschließend wird das Wasser hinzugegeben und der Deckel auf den Bräter oder die Pfanne gesetzt. Die Paprika können nun auch "liegen". Sie brauchen nicht komplett mit Wasser bedeckt sein.



5. Schritt: Etwa 30 Minuten sollte man sie auf mittlerer Hitze schmoren lassen und ab und zu anheben, damit die Paprika nicht anbrennen.

6. Schritt: Schließlich werden die Paprika kurz aus dem Sud genommen, um die Soße zubereiten zu können.