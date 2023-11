Schnelles Ofengemüse: Mit dieser Geheimzutat wird es knusprig

Das Besondere am gesamten Rezept ist dabei seine Vielfältigkeit, denn je nach Geschmack lassen sich unzählige Gemüsesorten ergänzen. Allerdings ist nicht nur die Gemüse-Kombination für den Geschmack des gesunden Ofengerichts ausschlaggebend, sondern auch seine Würzung.

In wenigen Minuten hat man das Gemüse geschnitten. Gemeinsam mit einer schnellen Marinade hat man wenig Arbeit für ein gesundes Gericht. © 123RF / gritsiv

Heize zu Beginn den Ofen auf etwa 180 Grad (Umluft) vor.

1. Schritt: Gemüse waschen und jeweils schneiden. Beispielsweise kannst Du Paprika in Scheiben, Kartoffeln in kleine Würfel oder Schiffchen und Zwiebeln in Ringe schneiden sowie Tomaten halbieren. Schließlich alles auf ein Backblech legen.

2. Schritt: Knoblauch pressen oder klein hacken, gemeinsam mit dem Olivenöl, Maisstärke und den Gewürzen in eine Schüssel geben und gut verrühren. Marinade auf das Gemüse geben, mit den Händen gut vermengen und auf dem Backblech verteilen.

3. Schritt: Ofengemüse nun für circa 20 bis 30 Minuten backen.