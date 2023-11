Ingwer schälen oder nicht? So einfach geht's

Für einen frischen Ingwertee muss die Wurzel meist nicht extra geschält werden. © 123RF/liudmilachernetska

Die Wunderknolle gilt nicht nur in Asien als Heilmittel. Auch hierzulande gilt Ingwer als Superfood und begeistert vor allem als Ingwertee in der Erkältungszeit.

Ingwer schenkt uns Wärme und kurbelt den Kreislauf und die Verdauung an. Die hellbraune Knolle zaubert mit ihrer scharf-würzigen Note in viele Suppen das gewisse Extra an Geschmack.

Gilt es nur noch eine Frage zu klären: Ingwer schälen oder nicht?

Wer auf Bio-Qualität setzt, braucht die Wurzel für die Zubereitung eines Tees nicht zu schälen. Das schützt auch die kostbaren Inhaltsstoffe. Die Schale der Ingwerknolle ist also prinzipiell genießbar. Trotzdem ist es empfehlenswert, die Wurzel vor dem Verzehr gründlich abzuwaschen.

