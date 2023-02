Mac and Cheese: Makkaroni mit cremiger Käsesoße, schnell gemacht!

Mac and Cheese, ein amerikanisches Soulfood aus Nudeln und cremiger Käsesoße, schmeckt der ganzen Familie. Das Gericht aus den USA ist schnell gemacht: als OnePot, im Ofen oder in der Mikrowelle; auch vegan. Koche Dich ins Käsevergnügen!

Du brauchst diese Zutaten für Mac and Cheese nach amerikanischem Grundrezept:

Mit diesem amerikanischen Grundrezept für Mac and Cheese bereitest Du ein leckeres Gericht zu. Ein absolutes Muss für Käseliebhaber: Verwende dazu kräftig würzigen Cheddar! Du kannst auch Gauda oder Emmentaler verwenden, je nachdem, was Dein Kühlschrank hergibt.

In nur 4 Schritten kochst Du die Makkaroni und bereitest eine besonders cremige Käsesoße zu. Wichtig ist, dass Du bei der Mehlschwitze Klümpchen vermeidest!

Schritt 1: Makkaroni bissfest kochen!

Zuerst kochst Du die Makkaroni in einem großen Topf in Salzwasser. Sobald sie bissfest sind, gießt Du sie mithilfe eines Nudelsiebs ab und lässt sie gut abtropfen. Kippe die Makkaroni in eine Auflaufform.

Schritt 2: Backofen vorheizen!

Heize den Backofen auf 175 Grad Celsius Umluft (200 Grad Celsius Ober- und Unterhitze) vor!

Schritt 3: Mehlschwitze zubereiten!

Reibe den Cheddar für das Mac and Cheese ganz fein. Anschließend erhitze die Butter bei niedriger Temperatur (sie darf nicht anbrennen). Gib das Mehl nach und nach hinzu und rühre dabei mit dem Schneebesen um. Es soll eine glatte Masse entstehen, die Du etwa zwei Minuten lang im Topf, unter Rühren, braun werden lässt.

Jetzt gieße nach und nach die Milch hinzu. Achte darauf, dass keine Klümpchen entstehen!

Damit alles gut bindet, lasse den Topf zehn Minuten lang, bei niedriger Hitze, auf der Herdplatte und rühre dabei immer wieder um. Es entsteht eine dickflüssige, sämige Soße.

Schließlich nimmst Du den Topf vom Herd und rührst 300 Gramm des Cheddars unter, bis er geschmolzen ist. Schmecke die cremige Käsesoße für Dein Mac and Cheese mit Chilipulver, Salz und Pfeffer ab.

Schritt 4: Mac and Cheese mit goldbrauner Knusperkruste!

Gieße die cremige Käsesoße über die Makkaroni und streue den restlichen Cheddar darüber. Gib die Auflaufform in den vorgeheizten Ofen und lasse Dein Mac and Cheese so lange im Ofen, bis die Käsesoße leicht blubbert.

Dein Mac and Cheese ist fertig, wenn die Käsehaube auf den Makkaroni etwas goldbraun ist.