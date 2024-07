Rezept des Tages: Glasnudelsalat mit Mango, Garnelen und Erdnuss-Dressing

Also schnapp Dir Deine Kochutensilien, hol Dir die frischen Zutaten und zaubere ein Stück exotisches Sommerglück in Deine Küche!



200 g Glasnudeln 250 g Garnelen, gekocht und geschält 1 Mango, in Streifen geschnitten 1 rote Paprika, in Streifen geschnitten 1 Gurke, in Streifen geschnitten 1 rote Zwiebel, in feine Ringe geschnitten 1 Handvoll frische Minze, gehackt 1 Handvoll frische Koriander, gehackt