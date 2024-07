Rezept des Tages: Sommerrollen mit Garnelen, Mango und Erdnuss-Minze-Sauce

Mit diesen Sommerrollen mit Garnelen, Mango und Erdnuss-Minze-Sauce holst Du dir den exotischen Geschmack Asiens direkt nach Hause! © KS/MJ/TAG24

Diese farbenfrohen und köstlichen Rollen sind nicht nur ein optischer Leckerbissen, sondern auch ein kulinarisches Erlebnis. Die Kombination aus saftigen Garnelen, süßer Mango, knackigem Gemüse und der raffinierten Erdnuss-Minze-Sauce sorgt für eine Geschmacksexplosion, die Deinen Gaumen verwöhnen wird.



Die Zubereitung der Sommerrollen ist denkbar einfach und in wenigen Minuten erledigt. So kannst Du auch an heißen Sommertagen schnell und unkompliziert genießen.

Egal ob als exotische Vorspeise, leichtes Mittagessen oder raffiniertes Fingerfood für die nächste Gartenparty – diese Sommerrollen sind immer ein Highlight.

Also schnappe Dir Deine Zutaten, hole Deine Freunde und Familie an den Tisch und tauche ein in die Welt der asiatischen Küche mit diesen köstlichen Sommerrollen!