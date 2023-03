Doppelkeks selber machen: Einfaches Rezept für einen XXL-Keks mit Füllung

1. Schritt: Die Butter in kleine Stücke schneiden und zusammen mit den anderen Zutaten für den Mürbeteig in eine große Schüssel geben. Die Mischung zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig anschließend in Folie wickeln und für circa eine Stunde in den Kühlschrank legen.

Den Ofen auf 160 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

2. Schritt: Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und in zwei gleich große Stücke teilen. Die Stücke jeweils zwischen zwei Stücken Backpapier möglichst rund und dünn ausrollen. Mit einem Torten- oder Kuchenring zwei große Kekse ausstechen. Nun mit der Rückseite eines Messers kleine Kerben in den Rand stechen. Wer möchte, kann die Kekse auch noch mit Löchern und einem Muster verzieren.

3. Schritt: Die Kekse auf ein Backblech legen, dieses in den Ofen schieben und für circa 30 Minuten backen, bis die Kekse leicht gebräunt sind. Sind die Kekse fertig, sollte man sie aus dem Ofen nehmen und auf einem Gitter vollständig abkühlen lassen.

4. Schritt: Während die Kekse abkühlen, kann die Füllung vorbereitet werden. Die Schokolade zerkleinern und zusammen mit der Sahne in einen Topf geben. Das Ganze unter ständigem Rühren erhitzen, bis die Schokolade geschmolzen ist. Den Topf vom Herd nehmen und die Füllung ein wenig abkühlen lassen.

5. Schritt: Einen Keks mit der Oberseite nach unten auf die Arbeitsfläche legen. Nun einen Tortenring mittig darauf platzieren und dessen Rand innen mit Backpapier verkleiden. Anschließend die Füllung in den Ring gießen. Das Ganze so für etwa eine Stunde stehen lassen. Danach den Ring und das Backpapier entfernen. Den anderen Keks mit der Oberseite nach oben darauf setzen und festdrücken. Den XXL-Doppelkeks vollständig aushärten lassen.