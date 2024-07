Gefüllte Zucchini mit Hackfleisch: Schnell im Ofen und so lecker

Gefüllte Zucchini lassen sich auch gut vorbereiten und bei Bedarf in den Ofen schieben. © 123RF/tma09ba

Besonders im Sommer, wenn die grünen oder gelben Zucchini Hochsaison haben, ist die Ernte oft größer als die Zahl der Rezeptideen.

Wenn es schnell und einfach gehen soll, ist dieser Rezept-Klassiker die richtige Wahl. In die Füllung darf, was schmeckt, Käse darüber und ab in den Ofen.

Für die Zubereitung dieses leckeren Sommergerichts brauchst Du ein scharfes Messer, ein Schneidebrett, einen Kochlöffel, eine Pfanne und eine Auflaufform.

Die Kombination aus leichter Zucchini, würzigem Hackfleisch und geschmolzenem Käse kommt nicht nur im Sommer gut an.