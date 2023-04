Tipps und Infos für den Schlafbedarf und Schlafrhythmus von Babys

Mehr zu den kleinsten Erdenbewohnern erfährst Du in der Rubrik " Alles über Babys ".

Interessante Infos rund um die Themen Schlafbedarf und Schlafrhythmus von Babys erhältst Du jetzt in diesem Beitrag.

Das individuelle Schlafbedürfnis ist dabei von verschiedenen biologischen sowie sozialen Faktoren abhängig. Forscher haben unter anderem herausgefunden, dass es einen genetischen Zusammenhang zwischen dem Schlafverhalten der Mutter und dem ihres Babys gibt. So können Kinder größere Schwierigkeiten beim Ein- und Durchschlafen haben, wenn die Mutter selbst in der Schwangerschaft mit Schlafproblemen zu kämpfen hatte (Quelle: chronobiology.com: Schlafbedürfnis ist genetisch bedingt ).

Prinzipiell kann man aber sagen, dass das Schlafbedürfnis mit zunehmendem Alter abnimmt. Während Erwachsene mit bis zu neun Stunden Schlaf am Tag auskommen, benötigen junge Schulkinder noch bis zu 12 Stunden. Babys im ersten Lebensjahr haben dagegen einen Bedarf von etwa 17 Stunden Schlaf pro Tag, Neugeborene meist noch mehr.

So wie es bei erwachsenen Menschen unterschiedliche Bedürfnisse bezüglich der Schlafdauer bzw. Erholungsphasen gibt, hat auch jedes Baby einen anderen Schlafbedarf.

In den ersten Lebenswochen schlafen Babys fast den ganzen Tag. © 123rf/sisterspro

Gerade in den ersten Wochen nach der Geburt schlafen Babys um die 17 bis 19 Stunden verteilt über den ganzen Tag. Ein typischer Tag-Nacht-Rhythmus existiert bei Neugeborenen noch nicht. Wobei es auch hier Babys gibt, die scheinbar in regelmäßigen Abständen wach sind und andere, die zu völlig unterschiedlichen Zeiten ihren Schlaf unterbrechen.

Im Übrigen sollen bereits ungeborene Babys zum Ende der Schwangerschaft hin Phasen des Wachseins, Träumens und Schlafens durchleben. Diesen Schlaf-Wach-Turnus setzen viele Säuglinge nach der Geburt erst einmal fort.

Innerhalb der ersten Wochen bzw. Monate gewöhnen sich die meisten Babys dann an einen regelmäßigeren Tag-Nacht-Rhythmus. Das heißt, dass sie abends etwa zur gleichen Zeit einschlafen und nachts bzw. morgens um dieselbe Zeit wach werden. Auch verlagern sich die längeren Schlafphasen immer mehr in Richtung Nacht.

Zudem verlängert sich die Schlafdauer. So können viele Babys bis zum ersten Geburtstag durchschnittlich sieben Stunden am Stück schlafen. Selbst kürzere Wachphasen bewältigen sie besser und finden auch ohne elterliche Hilfe wieder in den Schlaf.