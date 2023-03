15.03.2023 07:00 581 Baby-Erstausstattung: Tipps & Infos zu Bedarf und Anschaffung

Was benötigt ein Baby in den ersten Wochen nach der Geburt? Hilfreiche Infos zur Baby-Erstausstattung findest Du in diesem TAG24-Ratgeber.

Von Aline Neißner

Werdende Eltern wollen nur das Beste für ihren Nachwuchs und erleben mit Beginn der Schwangerschaft eine spannende Zeit. Zugleich stellt sich vielen die Frage, was ein Baby eigentlich benötigt. In diesem Beitrag werden wichtige Anhaltspunkte gegeben, die für die Baby-Erstausstattung von Bedeutung sind - angefangen von der Kleidung über Pflegeartikel bis hin zu Einrichtungsgegenständen und Equipment für unterwegs. Inhaltsverzeichnis Baby-Erstausstattung: Was braucht man wirklich?

Checkliste: Baby-Erstausstattung Erstlingsausstattung: Kleidung Erstausstattung fürs Baby: Utensilien für die Pflege & Versorgung Babyausstattung für daheim & unterwegs Ausstattung fürs Baby: Diese Dinge kann man haben, muss man aber nicht

Was kostet eine Baby-Erstausstattung?

Wann kauft man die Babyausstattung? Nicht alle Dinge werden von jeder jungen Familie benötigt, eine gewisse Grundausstattung fürs Baby ist jedoch ratsam. © 123RF/liudmilachernetska Viele Schwangere kennen das, wenn die Zeit manchmal rasend schnell vergeht und man sich fragt, wo die letzten Tage, Wochen oder sogar Monate geblieben sind. Trägt man ein Baby unterm Herzen, hat man meist noch ganz andere Sorgen und Ängste. Wird bei der Geburt alles gut gehen? Entwickelt sich der kleine Mensch entsprechend? Ist das Baby gesund? Solche Fragen sind natürlich etwas äußerst Individuelles und können an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Kind & Familie Ratgeber Balkon kindersicher machen: Diese 9 Tipps sorgen für mehr Sicherheit Aber dieser Beitrag kann Dir zumindest dabei helfen, die Problematik zu klären, welche Dinge für eine optimale Baby-Erstausstattung wirklich erforderlich sind. Du interessierst Dich für das Thema "Kind und Familie"? Dann schaue doch gleich mal in den Familienratgeber.

Baby-Erstausstattung: Was braucht man wirklich? Fragt man namhafte Hersteller von Baby-Zubehör, empfehlen diese häufig mehr, als frischgebackene Eltern für ihr Neugeborenes wirklich benötigen. Daher ist es sinnvoll, sich in Ruhe hinzusetzen und zu überlegen, was man wirklich benötigt, damit man nicht voller Emotionen in einen Kaufrausch verfällt.

Checkliste: Baby-Erstausstattung Idealerweise legt man sich eine Liste mit den Dingen an, die vor allem für die ersten Wochen nach der Geburt benötigt werden. Hierzu kannst Du die TAG24-Checkliste verwenden. Im Anschluss erfährst Du weitere Details zu den einzelnen Posten, die bei der Baby-Erstausstattung nicht fehlen dürfen.

Die Checkliste kann als kleine Hilfestellung für die Besorgung aller wichtigen Babyartikel dienen. © Foto/Grafik: 123RF/evgenyatamanenko, TAG24/CB Am Ende ist es natürlich eine persönliche Entscheidung, welche Kleidung, Einrichtungsgegenstände oder sonstiges Equipment besorgt werden. Denn auch hier gilt es, die eigenen Bedürfnisse und die des Babys zu berücksichtigen. Erstlingsausstattung: Kleidung Weniger ist oftmals mehr. Babys wachsen viel zu schnell, um sich einen großen Vorrat an Kleidung anzulegen. © 123RF/olhatsiplyar Babykleidung gehört vermutlich zu den ersten Dingen, die werdende Eltern für ihren Nachwuchs besorgen. Gerade hierbei sollte aber auch die Jahreszeit, in der das Kind geboren wird, mitberücksichtigt werden. Denn im Winter werden zum Teil wärmere Sachen benötigt als im Sommer. Außerdem sollten nicht zu viele Sachen in der gleichen Größe gekauft werden, da Neugeborene oftmals recht schnell wachsen. Umso ärgerlicher wäre es, wenn man den süßen Lieblingsstrampler nur zwei-, dreimal anziehen könnte. Zudem wird Babykleidung nicht so schnell schmutzig, wie viele denken. Es sei denn, die Windel ist verrutscht und läuft aus. Kind & Familie Ratgeber Dürfen Kinder alkoholfreies Bier trinken? Folgende Babykleidung können in den Größen 50 bis 62 vorrätig sein und sollten je nach Jahreszeit entsprechend dünn oder dick sein: 5 Bodys

5 Strampler oder bequeme Hosen

5 bis 6 T-Shirts bzw. langarmige Shirts

3 dünne oder dicke Pullover

3 dünne oder dickere Jäckchen

5 Paar Socken

5 dünne oder dicke Strumpfhosen

3 bis 4 Schlafanzüge

2 Schlafsäcke (Länge: 70 Zentimeter)

1 Jacke

1 Winteroverall (für Winterbabys)

1 bis 2 Mützen

1 bis 2 Halstücher

1 Paar Fäustlinge Diese Liste dient lediglich als Richtwert. Es bleibt natürlich wie gesagt jedem selbst überlassen, ob mehr oder weniger Sachen besorgt werden.

Tipp: Besonders Babykleidung sollte vor dem ersten Tragen je nach Anleitung unbedingt einmal gewaschen werden! Erstausstattung fürs Baby: Utensilien für die Pflege & Versorgung Die richtige Pflege ist das A und O, gerade bei empfindlicher Babyhaut. © 123RF/liudmilachernetska Um das Baby optimal versorgen zu können, wird einiges an Pflegeprodukten und Zubehör benötigt: Baby-Feuchttücher

Pflegecreme oder Babyöl

Wundschutzcreme

Windeln für Babys in der Größe 1 (je nach Anbieter von etwa zwei bis sechs Kilogramm)

1 Wickelauflage für den Wickelplatz (Kommode oder Tisch)

ein paar Mullwindeln (als Spucktuch, Windel oder Wickelunterlage)

ein paar Lätzchen

1 Babyhandtuch

Waschlappen

Badewanne oder Badeeimer

Badethermometer

(Baby-)Thermometer

weiche (Baby-)Haarbürste

4 bis 6 Fläschchen mit passenden Ersatz-Saugern

Schnuller

Schnullerkette. Merkt man nach der Geburt, dass doch noch das eine oder andere fehlt, kann man solche Sachen jederzeit und unkompliziert in jedem Baby-Fachmarkt oder in der Drogerie kaufen.

Babyausstattung für daheim & unterwegs Auch wenn das Baby mit im Schlafzimmer schläft, sollte es dennoch sein eigenes Bettchen haben. © 123RF/ammentorp Ein komplett eingerichtetes Baby- bzw. Kinderzimmer muss nicht zwangsläufig mit der Geburt des Neuankömmlings vorhanden sind. Häufig lassen viele Eltern ihre Babys in den ersten Monaten bei sich im Schlafzimmer schlafen. Das ist einerseits beruhigend, weil sie ihren kleinen Schatz so besser im Auge haben, und andererseits erleichtert es ein wenig die Stillzeit während der Nächte. Das Mobiliar für das Kinderzimmer kann also auch erst ganz in Ruhe nach der Geburt besorgt werden. Zu berücksichtigen ist dabei trotzdem, dass man zum Teil mit längeren Lieferzeiten von ein paar Wochen bis wenigen Monaten rechnen muss. Ein paar Einrichtungsgegenstände sowie Zubehör für Spaziergänge und Fahrten außer Haus sollten dann aber doch bereitstehen: Babywiege oder Stubenwagen

Babybett oder Beistellbett (je nach Platzangebot)

Matratze für das Bettchen bzw. den Stubenwagen (möglichst mit Matratzenschoner)

passende Bettlaken

Babyschale für das Auto

Kinderwagen (mit Regen- bzw. Sonnenschutz)

leichte Decke (für Sommerbabys)

Fußsack (für Winterbabys)

Tragetuch

Stillkissen



Babyphone

Spieluhr

ein paar Spielsachen wie Beißring, Rassel

dickere Krabbeldecke. Achtung! Auf Kopfkissen, Decke, Kuscheltiere, Betthimmel und Sonstiges sollte im Babybett verzichtet werden, da sich das Neugeborene diese Sachen über den Kopf ziehen könnte und sie somit eine Gefahr darstellen. Ausstattung fürs Baby: Diese Dinge kann man haben, muss man aber nicht Bestimmte Accessoires sollen uns das Leben erleichtern. Ob sie allerdings notwendig sind, hängt von den eigenen Ansprüchen ab und kann jeder selbst entscheiden. © 123RF/liudmilachernetska In diesem Abschnitt werden der Vollständigkeit halber noch ein paar Dinge genannt, die man haben kann, aber nicht zwingend haben muss. Im Normalfall handelt es sich dabei um Zubehör, das bei Bedarf jederzeit besorgt werden kann: Reisebett

Laufgitter

Wickelkommode

Wippe

Mobile

Stillhilfe bzw. -hütchen

Windeleimer

Heizstrahler für den Wickelplatz

Sterilisator für die Fläschchen

Fläschchenwärmer

Still-BHs mit Stilleinlagen

Milchpumpe

Nachtlicht

spezielle Baby-Nagelschere

Nasensauger

Legt man besonderen Wert auf bestimmte Marken?

Hat man ein Sommer- oder ein Winterbaby?

Wie viel Geld hat man zur Verfügung?

Stillt die Mutter das Baby oder bekommt es das Fläschchen? Fakt ist, mit dem Verkauf von Babyartikeln können die Hersteller gut Geld verdienen. Zum einen sind viele Dinge notwendig, zum anderen wird man dazu verleitet, gewisse Sachen zu kaufen, weil sie schlichtweg einen gewissen "Niedlichkeitsfaktor" besitzen. Je nach individuellen Ansprüchen müssen werdende Eltern letztlich mit Kosten von ungefähr 500 bis etwa 2000 Euro rechnen. Tipp: Empfänger von Sozialleistungen können beim zuständigen Amt einen Zuschuss zur Erstausstattung für ihr Baby beantragen. Wann kauft man die Babyausstattung? Die Anschaffungen rund ums Baby bedürfen einer gewissen Planung und sollten weder überstürzt noch auf die lange Bank geschoben werden. © 123rf/mvelishchuk Natürlich ist es jedem selbst überlassen, wann man mit der Besorgung bzw. dem Kauf der Babyausstattung beginnt. Die einen fangen sofort an, wenn sie einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen halten. Andere sind da etwas vorsichtiger bzw. entspannter und lassen sich mehr Zeit. Wieder andere warten ab und möchten erst das Geschlecht ihres Kindes in Erfahrung bringen, um sich daran zu orientieren. In jedem Fall ist es ratsam, nicht alles auf den letzten Drücker zu organisieren. Denn man weiß nie, wann das Baby tatsächlich zur Welt kommt. Nur ein geringer Prozentsatz der Geburten erfolgt nämlich zum errechneten Geburtstermin. Außerdem sollte berücksichtigt werden, dass mit fortschreitender Schwangerschaft der Alltag für die werdende Mutter teilweise beschwerlicher werden kann. Als Anhaltspunkt wird empfohlen, um die 30. Schwangerschaftswoche alles für das Baby und die erste Zeit nach der Geburt parat zu haben. Fazit: Die ersten Wochen mit dem Nachwuchs werden neu und aufregend genug sein. Daher kann es für die Eltern eine gewisse Beruhigung bedeuten, wenn sie mit einer entsprechenden Erstausstattung für ihr Baby ausgerüstet sind. TAG24 wünscht alles Gute und eine spannende Zeit!

Titelfoto: 123RF/liudmilachernetska