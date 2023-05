Kindergeburtstag: Diese 10 Ideen bringen Kinderaugen zum Leuchten

Mit einer guten Idee wird der Kindergeburtstag für Dein Kind ein unvergessliches Erlebnis. © 123RF/oksun70

Natürlich freut sich ein Kind über die Geschenke, die es an seinem Geburtstag bekommt. Doch noch viel wertvoller als materielle Geschenke, sind die wundervollen Momente, die ein Kind mit seiner Familie und seinen Freunden gemeinsam erlebt.

Genau diese Momente, in denen neue Begegnungen und Erfahrungen gemacht werden, sind die eigentlichen Geschenke, die Eltern ihrem Kind machen können und die dem Kind noch lange in Erinnerung bleiben werden.

Diesen Gedanken solltest Du als Elternteil bei der Planung und Organisation im Hinterkopf haben, denn darum geht es bei einem Kindergeburtstag. Ideen gibt es viele. Am besten beziehst Du Dein Kind mit in die Planung ein und besprichst mit ihm, was es an seinem Geburtstag gerne machen möchte.

Ob drinnen oder draußen - TAG24 stellt Dir im folgenden Beitrag die schönsten Ideen für den Kindergeburtstag vor.

