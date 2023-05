Die Kinderzimmer-Wandgestaltung gelingt mit diesen Farb- und Deko-Tipps

Ganz gleich, ob der ganze Raum, einzelne Wände oder nur bestimmte Bereiche gestrichen werden sollen, die Kinderzimmer-Wandgestaltung sollte gut überlegt sein. Denn sowohl die Wandfarbe als auch sonstige dekorative Elemente können die Atmosphäre in einem Zimmer beeinflussen.

All das gilt auch für das Kinderzimmer. Während Eltern für ein neugeborenes Baby die Gestaltung des Zimmers noch selbst in die Hand nehmen müssen, können Kleinkinder und Jugendliche bei der Auswahl der Farben sowie Bearbeitung der Wände miteinbezogen werden. Da kann es schon mal zu Differenzen kommen, wenn verschiedene Vorstellungen aufeinanderprallen.

Man möchte sich schließlich wohlfühlen und nicht nach kurzer Zeit wieder von vorn beginnen, was nicht nur Zeit und Geld, sondern meist auch jede Menge Nerven kostet.

Kinderzimmer erfüllen mehrere Funktionen. Es wird darin gespielt, getobt, gelernt, gelesen, gemalt und geschlafen. Deshalb sollte hier geschaut werden, dass die Wandfarbe bzw. Wandgestaltung eines bestimmten Platzes im Raum möglichst nicht der eigentlichen Wirkung entgegensteht.

Die Schlaf- und Kuschelecke beispielsweise dient der Beruhigung und Erholung sowie zum Krafttanken und Schlafen. Es wäre demnach völlig kontraproduktiv, hier belebende oder gar bedrohliche Farben wie Rot, Orange und Schwarz einzusetzen.

Für die Spielecke können dagegen intensive, fröhliche und anregende Töne wie Gelb, Orange oder Grün gewählt werden. Zusätzlich bietet es sich besonders in diesem Bereich an, Farbkontraste zwischen zarten Pastelltönen und etwas kräftigeren Farben zu verwenden. Das fördert gerade bei kleinen Kindern das räumliche Denken und regt die Fantasie an.

Für den Lernbereich eignen sich konzentrationsfördernde und inspirierende Farben wie Grün und Blau.

In den folgenden Abschnitten sind ein paar Vorschläge zusammengestellt, welche Möglichkeiten und Stilelemente es für die Wandgestaltung im Kinderzimmer gibt.