Einfaches Salzteig Rezept - Anleitung, Tipps & Ideen für schöne Bastelmotive

Kaum ein Kind wird nicht damit gebastelt haben: Salzteig. Das Rezept dazu, eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie wertvolle Tipps und dekorative Bastelideen gibt es in diesem Beitrag.

So individuell können Salzteig-Figuren verziert werden. © 123RF/13smile

Salzteig ist eine vielseitig beliebte Modelliermasse, mit der sich kinderleicht wunderschöne Sachen basteln lassen. In rohem Zustand ist er daher nicht nur eine tolle Alternative zu Knete und Co., sondern obendrein frei von chemischen Zusätzen.

Die Grundzutaten für ein einfaches Salzteig-Rezept sind in den meisten Haushalten bereits vorrätig. Mit Mehl, Wasser und Salz lässt sich in nur wenigen Minuten eine prima Knetmasse herstellen. Einer spontanen Bastelaktion steht also nichts mehr im Weg.

Sollte dennoch etwas (roher) Salzteig übrig bleiben, hält sich dieser luftdicht verpackt bis zu zwei Wochen im Kühlschrank.

