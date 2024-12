Wichtelstreiche: Lustige Streiche und Schabernack-Ideen für Kinder zur Adventszeit

Wichtelstreiche sorgen in der Weihnachtszeit für gute Laune am Morgen und jede Menge Unterhaltung. Tolle Ideen für lustigen Unfug, kleine Zaubereien sowie einfache Aufgaben, die Kinder erstaunen lassen und etwas Abwechslung in den oftmals stressigen Advents-Alltag bringen, liefert dieser Beitrag.

Am Ende haben dabei aber nicht nur die Kinder ihren Spaß, sondern auch deren Eltern, die bei den Wichtelstreichen so richtig kreativ sein und zeigen können, welcher Schalk ihnen im Nacken sitzt.

Das alles sind ziemlich eindeutige Anzeichen dafür, dass ein Wichtel in die eigenen vier Wände eingezogen ist, welcher gerade in der Adventszeit für seine Wichtelstreiche bekannt ist und damit für allerlei Schabernack aber auch Überraschungen sorgt.

Wichtel gelten als kleine Zauberwesen mit magischen Kräften. Wenn ein Kind seinem Wichtel vor dem Schlafengehen also eine Kleinigkeit vor dessen Tür legt, kann es sich am nächsten Tag vielleicht über ein kleines Geschenk freuen.

Durch eine individuell gestaltete Wichteltür zieht der Weihnachtswichtel in das Heim ein. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/sunny_wohnfuehlen, Screenshot/Instagram/diy_liebe

Seinen Ursprung hat der Weihnachtswichtel vermutlich im dänischen bzw. skandinavischen Raum. Dort wird er Julenisse genannt. Typisch für ihn sind eine rote Zipfelmütze und spitze, rote Schuhe. In den vergangenen Jahren hält dieser Brauch aber auch hierzulande in immer mehr Familien Einzug.

Traditionell wird zu Beginn der Adventszeit eine sogenannte Wichteltür (meist direkt über der Fußleiste) angebracht, womit dem Wichtel Zutritt in das eigene Zuhause gegeben wird. Die Kinder können dem Weihnachtswichtel nun jeden Abend kleine Gaben vor seine Tür legen oder Gefälligkeiten erfüllen, um die sie der Wichtel in kurzen Briefen bittet.

Am nächsten Morgen finden sie dann eine kleine Überraschung oder entdecken einen lustigen Streich. Zu sehen ist der Wichtel bei seinen Aktivitäten jedoch nie und so können sich die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern, Geschwistern, Großeltern und Freunden fantastische Geschichten ausdenken, was ihr Weihnachtswichtel des Nachts so getrieben hat.

Am 24. Dezember zieht der Wichtel schließlich wieder aus. Hierfür kann beispielsweise ein Abschiedsbrief hinterlassen werden, in dem sich der Wichtel für die schöne, aufregende Zeit bei der Familie bedankt und sich bereits auf seine Rückkehr im nächsten Jahr freut.

Letztendlich bilden die Wichtelstreiche, ganz gleich in welcher Form, eine gelungene Ergänzung bzw. Alternative zum Adventskalender und verkürzen sowohl kleinen als auch großen Kindern, jungen und älteren Erwachsenen die Adventszeit.