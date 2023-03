Wohnung kindersicher machen: 10-Punkte-Checkliste

Wer kleine Kinder zu Hause hat, weiß: Ein laufender Meter kann sich schnell an einer Tischkante eine fiese Beule holen. Um Babys und Kleinkinder vor Unfällen zu schützen, sollten Eltern die Wohnung kindersicher machen. Diese 10-Punkte-Checkliste hilft!

Damit das nicht passiert, dürfen Eltern ihre Babys und Kleinkinder auf keinen Fall unbeaufsichtigt lassen! Sieh Dir dazu auch das YouTube-Video von Schauspielerin Laila Maria Witt in diesem Artikel an. Zum Ende erzählt sie eine traurige Geschichte über einen tragischen Haushaltsunfall mit einem Kleinkind.

Eine heiße Kanne Tee auf einer Tischdecke kann zur Gefahr werden, sobald das Kind an der Tischdecke zu ziehen beginnt und die Kanne auf das Kind zu stürzen droht. Ebenso kann das mit brennenden Kerzen passieren. Solange kleine Kinder im Haushalt sind, eignen sich LED-Lichter eher als Kerzen.

Eltern sollten darauf achten, Stolperfallen wie Kanten von Teppichen zu beseitigen. Einige Unfälle können sich in ungeahntem Maß abspielen:

Sie ziehen sich an Möbeln hoch, durchsuchen neugierig offene Schränke und untersuchen Gegenstände mit dem Mund: Babys und Kleinkinder halten Eltern täglich auf Trab.

Hier bekommst Du eine praktische Checkliste , wie sich Deine Wohnung kindersicher machen lässt. Alle Punkte, ausführlich erklärt, liest Du in diesem Beitrag!

Elektrounfälle: Sie gehören im Haushalt zu den häufigen Verletzungsquellen von Kindern. Wenn Eltern die Wohnung kindersicher machen möchten, müssen Elektrogeräte so aufgestellt oder gesichert werden, dass ein Kind nicht daran herumspielen, hineinklettern oder sich daran hochziehen kann (Griff vom Backofen beispielsweise).

Steckdosen: Sie können für Kinder sehr gefährlich werden. Eltern sollten stets darauf achten, dass ihr Kind nicht an diese herangeht. Befinden sich Steckdosen in greifbarer Nähe des Kindes, müssen diese mit einer Kindersicherung versehen werden; hierbei die Außensteckdosen (Balkon oder Terrasse) nicht vergessen! Diese Aufsätze werden in die Stromdose hineingesteckt und damit ist die Steckdose kindersicher.

Ladekabel: Auch sie wecken die Neugierde von kleinen Kindern und müssen herausgezogen werden. Andernfalls kann das Kind die Enden in den Mund stecken oder am Kabel herumzerren, was lebensgefährlich werden kann.

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter) sind zu empfehlen. Sie können schnell installiert werden und schalten bei kleinsten Fehlerströmen den Stromkreis aus.