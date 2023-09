Ist ein Igel im Garten nun gut oder schlecht?

Dazu sehen sie auch so niedlich aus - nicht einmal ihre bis zu 8000 Stacheln machen sie bedrohlich, oder?

So unschuldig und niedlich er auch aussieht, selbst kleine, nestjunge Säugetiere wie Mäuse und Maulwürfe, sowie Frösche, Eidechsen, Vogelküken und -eier stehen jedoch stattdessen auf dem Speiseplan. Als Aasfresser sorgt der Igel zudem dafür, dass keine kleinen toten Tiere im Garten liegen bleiben.

Bei direktem Kontakt kann es zur Übertragung von Parasiten wie Zecken und Flöhen kommen. Was das Anstecken von Endo- auch Innenparasiten wie Band- oder Lungenwürmern angeht, so ist dies nicht unmöglich, allerdings ausgesprochen selten.

Nach dem Sommer machen sich die Igel auf die Suche nach einem geeigneten Winterquartier und bauen ihr Nest. Während die Männchen schon Ende Oktober in den Winterschlaf gehen, brauchen die Weibchen aufgrund der Jungenaufzucht zwei, drei Wochen länger, um ein passendes Plätzchen zu finden und ein Nest zu bauen.

Ungefähr sechs Monate halten sie dann unbemerkt in Deinem Garten Winterschlaf, etwa bis Mitte oder Ende April, wenn auch nachts über zehn Grad herrschen. Dann schwärmen sie zu Tagesunterschlupfen in Gebüschen in der Umgebung aus.

Igel sind jedoch standorttreu. Sind sie mit ihrem Winterquartier zufrieden, kommen sie im nächsten Herbst zurück.