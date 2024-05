Zeigerpflanzen: Das verraten sie über den Boden im Garten

Nicht jeder Boden eignet sich für jede Pflanze. Um zu wissen, ob Blumen oder Kräuter in der Erde gedeihen, muss man einige Eigenschaften kennen. Doch anstatt eine komplette Bodenanalyse durchführen zu lassen, kann man einfach auf Zeigerpflanzen achten.

Was sind Zeigerpflanzen genau? Worauf weisen diese Indikatorpflanzen hin? Und wie kann man sie nutzen? Erfahre es nun.

Hast Du Dich schon mal gefragt, warum so viel Löwenzahn im Rasen wächst, während anliegende Flächen bei gleicher Pflege frei davon sind.

Zeiger-, auch Indikatorpflanzen, sind Wildpflanzen, die sich aufgrund von gewissen Ansprüchen an Erde und Standort an bestimmten Orten oder Böden ansiedeln. Haben sie sich selbstständig an einer Stelle kultiviert, weisen sie auf bestimmte Eigenschaften im Boden hin wie z. B. vorkommende Nährstoffe.



Somit geben sie erste Aufschlüsse über die Bodenqualität und -verhältnisse, können aber keine umfassende Bodenanalyse mit genauen Nährwertangaben ersetzen. Man kann Zeigerpflanzen trotzdem nutzen.

Wachsen sie im Garten, kann man bereits ohne Analyse Aussagen zur Bodenqualität machen und entsprechend passende Pflanzen anbauen oder den Boden für die gewünschte Bepflanzung vorbereiten.