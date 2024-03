Ist Holzasche als Dünger schädlich oder nützlich?

Diese greift den Boden an und hinterlässt Schäden an den Pflanzen.

Besonders hoch ist der Anteil an Calciumoxid, also gebranntem Kalk, auch Branntkalk genannt. Dieser ist besonders alkalisch und aggressiv. Aufgrund seiner alkalischen Eigenschaft ist Branntkalk gefährlich für die Pflanze und den Boden, denn es kann zu Blattverbrennung kommen und das Bodenleben zerstört werden.

Doch nicht nur benötigte und für Pflanzen wichtige Stoffe finden sich, wenn auch in übermäßigen Mengen, in der Asche. Je nach Verbrennungsmaterial sowie dessen Ursprung ist die Asche außerdem durch Schadstoffe belastet.

So können sich Schwermetalle wie Blei, Cadmium und Chrom, aber unter Umständen sogar radioaktive Spuren in der Asche befinden. Diese gelangen durch das Düngen in den Boden, wo sie lange Zeit bleiben und nicht abgebaut werden. So landen sie bei Nutzpflanzen als Schadstoffe im Gemüse.

Ohne eine Analyse der Asche besteht die Gefahr, dass man den Boden oder die Pflanzen durch das Düngen mit Schadstoffen anreichert und beides dadurch zerstört.