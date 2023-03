Rasen vertikutieren: Worauf muss man achten?

Ihr schielt ständig neidisch in Nachbars Garten, weil sein Rasen flauschiger und grüner nicht sein könnte und Euer Rasen eher einer Wildwiese gleicht? Da hilft nur eins: den Rasen zu vertikutieren. TAG24 erklärt Euch, was es mit dem Vertikutieren auf sich hat und warum der Rasen anschließend so dank- und fruchtbar ist.