Duschkopf entkalken: So einfach und schnell wird er wieder sauber

Von Sonja Hollaender

Bakterien, Schmutz und eine verstopfte Lochscheibe – auch der Duschkopf sollte regelmäßig entkalkt werden. Der Haushaltsratgeber verrät, worauf es ankommt.

Die wichtigsten Infos für Schnellleser: Der Duschkopf muss in bestimmten Intervallen, abhängig vom Härtegrad des Wassers und von der Häufigkeit der Nutzung, entkalkt werden.

Der Duschkopf wird zum Entkalken abmontiert, doch kann das Entkalken auch direkt am Duschkopf ohne Demontage erfolgen.

Zum Entkalken eignen sich Essig, Zitronensäure, Backpulver, Aspirin, Soda, Geschirrspültabs oder Gebissreiniger.

Prüfe zuvor an einer unauffälligen Stelle, ob sich das Material verändert.

Nach dem Entkalken spülst Du den Duschkopf gründlich ab.

Man sollte nicht zu lange warten mit der Duschkopf-Entkalkung, denn sonst hilft nur ein Neukauf. © 123RF/Claudio Caridi Warum tropft der Duschkopf? Abhängig vom Härtegrad des Wassers und von der Häufigkeit der Benutzung der Dusche sammelt sich im Duschkopf Kalk an, das hat viele negative Folgen: Die Kalkablagerungen, die Lochscheibe verstopfen – das Wasser kann dann nicht mehr ungehindert hindurchfließen und der Wasserdruck und die Wassertemperatur lassen nach.

Das Material des Duschkopfs kann durch den Kalk geschädigt werden.

Die Kalkablagerungen machen den Duschkopf unansehnlich.

Die Kalkablagerungen machen den Duschkopf unansehnlich.

Kalk- und Seifenablagerungen sind ein Nährboden für Bakterien, beispielsweise für Legionellen. Solche Bakterien können schwerwiegende gesundheitliche Schäden hervorrufen. Die Bakterien werden nicht mehr abgetötet, wenn die Wassertemperatur abnimmt. Es ist daher wichtig, den Duschkopf regelmäßig zu entkalken. Einige Hersteller bieten verschiedene Reinigungsmittel und Entkalker für Duschköpfe an, die sehr effizient sind. Hausmittel sind eine sehr gute Alternative zu solchen Mitteln, ebenso effektiv und oftmals noch umweltfreundlicher und preiswerter.

Wie lassen sich Duschköpfe am besten entkalken und reinigen?

Hast Du eine Dusche mit Handbrause, solltest Du nicht nur die Handbrause selbst, sondern auch den Duschschlauch entkalken. Kalk kann sich innen und außen am Duschschlauch absetzen. Der Duschschlauch kann genauso wie der Duschkopf entkalkt werden. Dafür eignen sich die Mittel, die auch für den Duschkopf verwendet werden können.



Duschschläuche bestehen häufig aus Chrom oder verfügen über eine Ummantelung aus Kunststoff. Bevor Du Dich für ein Mittel zum Entkalken entscheidest, solltest Du an einer wenig sichtbaren Stelle prüfen, wie das Material reagiert. Zeigt das Material keine Veränderungen, ist das Mittel geeignet. Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung gilt allgemein für die Entkalkung und Reinigung von Duschköpfen. Dabei spielt es keine Rolle, um welche Marke es sich handelt und welches Mittel zum Einsatz kommt.



Tipp: Eine alte Zahnbürste erleichtert die Arbeit, denn mit ihr kann man lockere oder durch einen Entkalker gelöste Ablagerungen auch aus kleinsten Ritzen und Düsen abbürsten.



Duschkopf abschrauben und entkalken

Wenn der Duschkopf stark verkalkt ist oder die Entkalkung lange her ist, sollte man die Brause und den Schlauch vor der Reinigung demontieren. So geht's:

1. Schritt: Duschkopf abmontieren Handbrause:

Am unteren Ende der Handbrause wird die Überwurfmutter gelöst. Ist sie aufgedreht, kannst Du die Handbrause entnehmen. Zusätzlich kannst Du den Schlauch abmontieren, um auch ihn zu entkalken. Zumeist ist dafür ebenfalls eine Überwurfmutter vorhanden. Kopfbrause:

Kopfbrausen sind abhängig vom Modell unterschiedlich befestigt. Schaue nach, ob sich oberhalb der Brause eine Schraube befindet. Hast Du diese Schraube gelockert, entnimmst Du den Duschkopf. Bei anderen Kopfbrausen kann der Duschkopf einfach abgedreht werden. 2. Schritt: Lochscheibe vom Duschkopf abnehmen Häufig befindet sich die Lochscheibe unter einer Abdeckung und ist mit einer Schraube befestigt. Diese Schraube ist bei vielen Duschköpfen auf der Unterseite in der Mitte angeordnet. Du benötigst zumeist einen Schraubendreher. Lege die Schraube an einen Ort, an dem sie nicht verloren geht. 3. Schritt: Duschkopf entkalken Nun wird die Brause, wie in den nächsten Abschnitten beschrieben, effizient entkalkt und gereinigt. Mit einer alten Zahnbürste kann man prima die kleinen Düsen und verwinkelte Kanten abschrubben und so Schmutz und Kalk entfernen.

4. Schritt: Duschkopf, Lochscheibe und Schlauch montieren Sind alle Teile sauber und trocken, montierst Du die Lochscheibe im Duschkopf. Der Duschkopf wird wieder an den Schlauch oder an das Rohr montiert. Bei einer Handbrause wird zusätzlich der Schlauch wieder angebracht.

Duschkopf entkalken ohne abschrauben

Wenn man die Brause nicht demontieren möchte, kann man den Duschkopf in einer Tüte entkalken. © 123RF/aoo3771

Möchtest oder kannst Du den Duschkopf vor dem Entkalken nicht abschrauben oder weist er nur geringe Verkalkungen auf, hilft folgender Trick:

Gebe die Entkalkerflüssigkeit (nach Anleitung je nach Mittel) in eine Tüte (z. B. in einen Gefrierbeutel) und befestige diese so an dem Duschkopf mit einem Haushaltsgummi, dass der Duschkopf komplett von der Flüssigkeit bedeckt ist und "einweichen" kann. Die weiteren Schritte sind die gleichen wie bei der Duschkopf-Entkalkung nach Demontage der Brause mit dem jeweils gewählten Mittel.



Duschkopf entkalken: Hausmittel wirken wahre Wunder

Hausmittel haben beim Entkalken von Duschköpfen einige Vorteile. Sie sind preiswert und fast immer im Haushalt vorhanden. Sie sind frei von schädlichen Chemikalien und einfach in der Anwendung. Auf einfache Weise lässt sich damit der Duschkopf entkalken. Es gibt mehrere Hausmittel, die dem Kalk an den Kragen gehen.

Hausmittel eignen sich wunderbar zum Duschkopf Entkalken. © 123RF/Jean-Paul

1. Duschkopf entkalken: Essig ist sehr effektiv

Essig wirkt antibakteriell und löst Kalk. Er wird in einen Gefrierbeutel gefüllt, der größer als der Duschkopf ist. In diesen Gefrierbeutel steckst Du den Duschkopf. Die Lochscheibe muss vollständig mit Essig bedeckt sein. Der Beutel wird fest verschlossen. Mindestens eine halbe Stunde bleibt der Duschkopf im Beutel. Nach zwei Stunden haben sich in der Regel auch hartnäckige Kalkablagerungen gelöst. Nimm den Duschkopf aus dem Beutel und spüle gründlich mit klarem Wasser nach.

Statt Essig kann man zum Duschkopf Entkalken Essigessenz verwenden. Ein Teil Essigessenz wird mit fünf Teilen Wasser verdünnt.



Essig kann die Dichtungen des Duschkopfes schädigen. Schaue vorher nach, ob Dichtungen aus Gummi vorhanden sind. In diesem Fall solltest Du entweder auf Essig verzichten, nur eine sehr stark verdünnte Essigmischung einsetzen oder die Gummiteile vor der Behandlung herausnehmen, falls das möglich ist.

2. Duschkopf entkalken: Zitronensäure löst die Ablagerungen

Ähnlich wie Essig löst Zitronensäure Kalk und hat eine antibakterielle Wirkung. Da Zitronensäure ziemlich aggressiv sein kann und das Material angreift, prüfst Du zunächst an einer unauffälligen Stelle, ob Veränderungen eintreten. Zeigt das Material keine Veränderungen, löst Du einen Teelöffel kristalline Zitronensäure in 50 Milliliter Wasser. Diese Lösung gibst Du in eine Schüssel mit Wasser. Der Duschkopf wird hineingelegt, sodass er vollständig bedeckt ist. Den Duschkopf in der Lösung etwas hin und her bewegen, dann einweichen lassen. Der Kalk müsste nach 45 Minuten gelöst sein. Nimm den Duschkopf heraus und spüle ihn mit klarem Wasser gründlich ab.



Vorsicht: Zitronensäure kann die Haut reizen. Trage bei der Arbeit Handschuhe. Ist die Haut mit Zitronensäure in Kontakt gekommen, spüle sie gründlich mit Wasser und trage eine pflegende Creme auf.

3. Duschkopf entkalken mit Backpulver

Backpulver ist ein Alleskönner im Haushalt und eignet sich auch zum Entkalken des Duschkopfs. Es ist milder und schonender als Essig oder Zitronensäure. Schritt für Schritt Duschkopf mit Backpulver entkalken:

1. Schritt: Ein Päckchen Backpulver in 100 Milliliter warmem Wasser auflösen, dann das Ganze in eine große Schüssel mit Wasser geben, in die der Duschkopf hinein passt.

2. Schritt: Den Duschkopf in die Schüssel legen, sodass er vollständig bedeckt ist. 3. Schritt: Die Brause nun einige Male in der Schüssel hin und her bewegen, damit sich die Lösung gut verteilt. 4. Schritt: Den Duschkopf über etwa zwei Stunden in der Schüssel liegen lassen, um alle Ablagerungen zu lösen (bei hartnäckigen Verkalkungen auch länger).

5. Schritt: Anschließend mit klarem Wasser abspülen und mit einem feuchten Tuch nachwischen. 6. Schritt: Duschkopf wieder montieren und eine Minute lang sehr heißes Wasser durchlaufen lassen, um alle Rückstände zu entfernen.

4. Duschkopf entkalken mit Soda

Die wissenschaftliche Bezeichnung für Soda ist Natriumhydrogencarbonat. Du kannst es genauso wie Backpulver anwenden. Soda wird in wenig Wasser aufgelöst und dann in eine Schüssel mit Wasser gegeben. Über Nacht bleibt der Duschkopf in dieser Lösung. Am Morgen spülst du den Duschkopf mit klarem Wasser ab, wischst mit einem feuchten Tuch nach, montierst den Duschkopf und lässt heißes Wasser durchlaufen.

Andere Mittel zum Entkalken des Duschkopfes

Neben fertigen Entkalkern aus dem Supermarkt oder der Drogerie kann man auch normale Reiniger aus dem Haushalt zweckentfremden, um die Brause zu entkalken. Dazu eignen sich folgende Mittel und Methoden:



Duschkopf entkalken mit Spülmaschinentabs

In einer Schüssel Wasser löst Du einen Spülmaschinentab auf und lässt den Duschkopf über Nacht darin liegen. Sind die Kalkablagerungen gelöst, spülst Du den Duschkopf mit klarem Wasser ab und wischst ihn mit einem Tuch ab. Nachdem der Duschkopf wieder montiert ist, spülst Du noch kurz mit heißem Wasser nach.

Duschkopf in der Spülmaschine entkalken

Ist der Duschkopf nur leicht verkalkt, kannst Du ihn in der Spülmaschine zusammen mit schmutzigem Geschirr reinigen. Der Duschkopf wird einfach so wie das Geschirr in die Spülmaschine gelegt. Er sollte möglichst nicht mit fettigem und stark verschmutztem Geschirr in Berührung kommen. Um alle Verkalkungen und Verschmutzungen zu entfernen, solltest Du ein Spülprogramm mit einer Temperatur von ungefähr 70 Grad wählen. Nach dem Spülvorgang kann der Duschkopf wieder montiert werden.

Duschkopf entkalken mit Gebissreiniger

Gebissreiniger ermöglicht eine einfache Entkalkung des Duschkopfs. In einer Schüssel mit Wasser werden ein bis zwei Tabletten Gebissreiniger aufgelöst. Der Duschkopf wird hineingelegt. Abhängig von der Schwere der Verkalkungen sollte er drei bis fünf Stunden darin liegen. Mit klarem Wasser wird nachgespült. Der abgetrocknete Duschkopf wird wieder montiert. Zum Schluss lässt Du noch etwas heißes Wasser durchlaufen.

Duschkopf entkalken mit Aspirin

Mit Aspirin den Duschkopf Entkalken? Das funktioniert! © 123RF/Olga Yastremska Um den Duschkopf entkalken zu können, eignen sich auch Aspirintabletten. Das gelingt folgendermaßen: 1. Schritt: In einem Glas Wasser ein bis zwei Aspirintabletten auflösen und in eine Schüssel mit Wasser geben. 2. Schritt: Duschkopf in die Lösung legen und über Nacht darin liegen lassen. 3. Schritt: Duschkopf am Morgen mit klarem Wasser abspülen, mit einem Tuch nachwischen. 4. Schritt: Duschkopf montieren und kurz heißes Wasser durchlaufen lassen.

Wie kann ein Plastikduschkopf entkalkt werden?

Genauso wie ein Duschkopf aus anderen Materialien kann ein Duschkopf aus Plastik entkalkt werden. Du kannst dafür also die Hausmittel wie oben beschrieben verwenden. An einer unauffälligen Stelle wird geprüft, ob sich das Material des Duschkopfs verändert. Tritt keine Veränderung ein, eignet sich das Mittel.



Ausnahme: Beim Entkalken in der Spülmaschine sollte die Temperatur nicht zu hoch sein, damit das Material nicht beschädigt wird, denn Plastik kann sich verziehen. Eine Temperatur bis 50 Grad ist geeignet.

Wenn der Duschkopf verkalkt ist, ist auch die Funktion eingeschränkt, da das Wasser schlechter durch die Düsen fließen kann. © 123RF/aoo3771

Wie oft sollte der Duschkopf entkalkt werden?

Wie oft der Duschkopf entkalkt werden sollte, hängt vom Härtegrad des Wassers und von der Häufigkeit der Benutzung ab. Hat das Wasser einen hohen Härtegrad und wird die Dusche täglich von mehreren Personen genutzt, muss er entsprechend häufiger entkalkt werden. Für die Reinigungsfrequenz gibt es keine zeitliche Empfehlung. Ist das Wasser weich und wird die Dusche lediglich von einer Person benutzt, reicht es aus, den Duschkopf einmal jährlich zu entkalken.



Spätestens dann, wenn eine dicke Kalkschicht vorhanden ist, sollte der Duschkopf entkalkt werden. Ein Signal zum Entkalken ist auch, wenn der Wasserdruck und die Wassertemperatur auch bei voll aufgedrehtem Hahn beeinträchtigt sind. Kalkablagerungen verstopfen dann bereits den Duschkopf.





Tipp: Erkundige Dich beim zuständigen Wasserwerk über den Härtegrad des Wassers. Abhängig davon kannst Du mit der Entkalkung in den entsprechenden Intervallen schwerwiegenden Verkalkungen entgegenwirken.

Entkalke den Duschkopf regelmäßig