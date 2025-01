Du willst Platz im Bücherregal schaffen? So entsorgst Du Bücher richtig

Etliche Bücher verstauben in unseren Bücherregalen und landen irgendwann im Müll. TAG24 zeigt Dir, wie Bücher richtig entsorgt werden und welche Alternativen es gibt.

Vor der Entsorgung sollten die Bücher aber unbedingt auf eventuelle Kunststoffbestandteile untersucht werden. Das können beispielsweise wasserdichte Umschläge und Einbände sein. Diese gehören separat in den Plastikmüll bzw. die Gelbe Tonne oder können auf dem Wertstoffhof abgegeben werden.

Prinzipiell können die meisten Bücher in den Altpapier-Container geworfen werden. Altpapier stellt eine wichtige Rohstoffquelle dar, wird recycelt und zur Herstellung neuer Papier- und Kartonprodukte benutzt.

Alte Feuerzeuge entsorgen: So macht man es richtig

So oder so ähnlich können frei zugängliche Bücherschränke oder -kisten aussehen, in die jeder entweder ausgemusterte Bücher hineinstellen oder sich kostenlos mit neuem Lesestoff versorgen kann. © Boris Roessler/dpa

Vor allem gut erhaltene Bücher müssen aber nicht unbedingt in den Müll wandern. Immerhin wurden wertvolle Rohstoffe und Energie für ihre Produktion verwendet, die nicht verschwendet werden sollten.

Deshalb wäre es in jedem Fall eine Überlegung wert, seine alten Romane und Fachbücher im Freundes- bzw. Bekanntenkreis abzugeben, an geeignete Einrichtungen zu spenden oder an sonstige Bedürftige und Interessierte zu verschenken. Richtige Leseratten gibt es schließlich überall.

Hier sind ein paar Beispiele, wie oder wo man seine Bücher abgeben kann:

Bibliotheken

Sozialkaufhäuser

Kindergärten

Schulen

Bücherkiste vor der Haustür oder im Treppenhaus

Alternativ kann man natürlich auch versuchen, wirklich gut erhaltene oder wertvolle Bücher zum Tausch oder Verkauf anzubieten und sich so noch etwas Geld verdienen. Dafür eignen sich folgende Möglichkeiten: