Restmüll oder Gelber Sack? Wie werden alte Pfannen richtig entsorgt?

Was nicht jeder weiß: Auch beschichtete Pfannen, die viele als Teflon-Pfannen bezeichnen, nehmen hier keine Sonderrolle ein. Selbst mit einer beschädigten Beschichtung darf die Pfanne in der Wertstofftonne landen.

In der Regel sollte man alte Pfannen in der Wertstofftonne entsorgen, weil sie aus Material bestehen, das gut recycelt werden kann. Das gilt für Eisenpfannen und Edelstahlpfannen genauso wie für Keramikpfannen.

Achtung: Es gibt Ausnahmen. In manchen Regionen sollen Pfannen generell im Restmüll entsorgt werden - z. B. in Frankfurt. Prüfe also am besten vorab die Bestimmungen Deiner Kommune.

Vor der Entsorgung sollte man eine alte und womöglich kaputte Bratpfanne übrigens so gut wie möglich reinigen. Denn angebrannte Lebensmittelreste haben in der Wertstofftonne nichts verloren.