Hartnäckigen Urinstein entfernen: So wird das WC wieder sauber

Wer Urinstein entfernen muss, kann auf oftmals auf einfach und effektive Hausmittel setzen. Wie genaue man Urinstein loswird, erklärt TAG24.

Von Alexa Moustaka

Urinstein sieht nicht nur schaurig aus, sondern bietet auch einen Nährboden für Bakterien. Damit sie sich gar nicht erst in der Toilette breitmachen, verrät TAG24 mit welchen Hausmitteln und Methoden man Urinstein entfernen und vermeiden kann.

Was ist Urinstein überhaupt?

Entfernt man den Urinstein, wird die Toilette wieder blitzblank. © 123RF/cherriesjd Gelblich-braune Flecken in der Toilettenschüssel und am Spülrand: Urinstein kann ein unangenehmes und sehr hartnäckiges Problem sein. Aber was genau ist Urinstein eigentlich? Urinstein ist eine mineralische Verbindung, die durch chemische Prozesse entsteht. Der Kalk im Spülwasser reagiert mit bestimmten Substanzen im menschlichen Urin. Die Folge ist ein hoher pH-Wert und dieser ist verantwortlich dafür, dass Urinstein fest wie Mineralgestein werden kann. Der hohe pH-Wert entsteht durch Bakterien, die für den Harnstoffabbau im Urin zuständig sind. Reinigungsratgeber Vorsicht, Keime! Man sollte regelmäßig sein Handy reinigen - und zwar richtig Wie man Urinstein entfernen kann, erklärt dieser Beitrag - egal, ob es sich um erste braune Flecken oder hartnäckigere Rückstände handelt. Weitere Tipps zum Säubern des Haushalts findet Ihr übrigens im Reinigungsratgeber.

Infos für Schnellleser: Man sollte Urinstein möglichst frühzeitig entfernen.

Urinstein kann man mit Hausmitteln oder aggressiveren Reinigern bekämpfen.

Man kann dabei z. B. auf Backpulver, Essig oder Cola setzen.

Für eine effektive Reinigung sollte man die Mittel lang genug einwirken lassen.

Bei hartnäckigem Urinstein können mehrere Putz-Aktionen nötig sein.

So kann man Urinstein wirkungsvoll entfernen

Je länger sich der Urinstein in der Toilette festsetzt, desto hartnäckiger wird er. Denn mit der Zeit bilden sich mehrere Schichten und er wird zunehmend fester. Um derart festen Urinstein aufzulösen werden säurehaltige Putzmittel benötigt. Damit die Reiniger ausreichend Zeit zum Einwirken haben, kann man Küchenrolle oder Toilettenpapier mit diesen tränken und die von Urinstein befallenen Stellen damit benetzen. Besonders unter dem Spülrand vorhandener Urinstein kann auf diese Weise ideal bekämpft werden. Ist er sehr hartnäckig, sollte das Reinigungsmittel über Nacht einwirken. Am nächsten Tag wird die Toilette mit Wasser nachgespült und mit der Bürste nachgearbeitet.

Unter dem Spülrand befindet sich oft sehr viel Urinstein. © 123RF/mattinphoto

Tipp: Sollte trotz ausreichend langer Wirkdauer noch immer hartnäckiger Urinstein vorhanden sein, empfiehlt es sich, diesen Vorgang zu wiederholen.

Urinstein entfernen - Hausmittel als effektive Helfer

Im Handel gibt es zwar viele Spezialreiniger gegen Urinstein, aber grundsätzlich eignen sich auch Hausmittel sehr gut. Im Vergleich zu den handelsüblichen Chemiekeulen sind sie verträglicher für die Umwelt und die Gesundheit. Darüber hinaus sind viele von ihnen ohnehin im Haushalt vertreten.

Backpulver für ein sauberes WC

Das im Backpulver enthaltene Natron kann Urinstein in der Toilette auflösen. Der Inhalt von zwei bis drei Päckchen wird einfach auf die betroffenen Stellen gestreut und sollte eine Stunde einwirken. Anschließend die Toilette spülen und bei Bedarf mit der Bürste nacharbeiten - wirkungsvoll und umweltfreundlich.

Essigsäure gegen Urinstein

Vor dem Zubettgehen kann man eine halbe Flasche Essigessenz in die Toilettenschüssel geben und sie über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Morgen lässt sich der Urinstein mit Spülwasser und der Bürste mühelos entfernen. Diese Methode eignet sich auch für die Reinigung des Toilettenrohrs.

Achtung: Obwohl Essigsäure umweltfreundlicher als andere Putzmittel ist, sollte sie dennoch mit Vorsicht angewandt werden. Schließlich ist der Säuregehalt sehr hoch.

Leichten Urinstein mit Zitronensäure entfernen

Zitronensäure ist eine solide und etwas mildere Alternative zu Essigsäure. Da der Säuregehalt nicht so hoch ist, schont sie die Oberflächen und ist bei leichtem Urinstein dennoch effektiv. Ist der Urinstein hingegen sehr hartnäckig, kann Zitronensäure manchmal nicht ausreichen.

Geschirrspültabs

Wer eine Spülmaschine hat, kann zwei Geschirrspültabs in die Toilette legen und für einige Stunden einwirken lassen. Auch sie sind nämlich effektiv gegen Urinstein. Anschließend sollte die Toilette abgezogen und mit der Bürste nachgearbeitet werden. Mit klarem Wasser nachspülen und fertig. Der Nachteil: Herkömmliche Tabs enthalten Phosphate, die für die Umwelt schädlich sein können. Ökologische Spülmaschinentabs enthalten hingegen Salze, Eiweißverbindungen und Tenside, die der Umwelt zuträglicher sind. Allerdings benötigen sie deutlich mehr Zeit, um Urinstein im WC aufzulösen.

Cola hilft gegen Urinstein

Cola ist ein effektives Hausmittel gegen Urinstein in der Toilette. © 123rf/zhuravlevab

Der beliebte Softdrink Cola enthält Phosphate, die ebenfalls effektiv Urinstein in der Toilette entfernen. Besonders in Verbindung mit Backpulver ist Cola ein probates Mittel gegen die unschönen Spuren in der Toilettenschüssel. Wer allerdings ein Problem damit hat, Lebensmittel derart zweckzuentfremden, sollte auf andere Hausmittel zurückgreifen. Abhängig von der Verschmutzung kann eine Dose Cola mit Backpulver bereits ausreichen, um den Urinstein aufzulösen. Ein bis zwei Stunden sollte das Gemisch einwirken, bevor es heruntergespült wird.

Urinstein mit Gebissreiniger beseitigen

Gebissreiniger sind Tabs, die problemlos in der Toilette einwirken können. Hierfür legt man zwei Stück über Nacht in das WC. Am nächsten Morgen kann die Toilettenschüssel mit Wasser gespült und mit einer Bürste gereinigt werden. Die Nachteile: In Gebissreinigern sind oft scharfe Inhaltsstoffe und Chemikalien enthalten, welche die Umwelt belasten und obendrein zu Augen- und Hautreizungen führen können. Darüber hinaus sind Gebissreinigertabs vergleichsweise kostspielig.

Fazit: Prävention und Hausmittel helfen gegen Urinstein

Die regelmäßige Reinigung der Toilette kann die Bildung von Urinstein verhindern. © 123RF/peemaii

Damit man weder zu aggressiven Reinigern noch zu Hausmitteln greifen muss, um eine rundum saubere Toilette zu haben, ist Vorbeugung das A und O. Wird das WC regelmäßig geputzt und von Kalkablagerungen befreit, hat Urinstein keine Chance. Sollte man trotz aller Gründlichkeit mal Urinstein entfernen müssen, greift man am besten schon bei leichten Flecken zu Hausmitteln. Das verhindert hartnäckigen Urinstein und erspart letzten Endes viel Ärger.