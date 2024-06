Rucksack waschen: Wie reinigst Du Deinen Rucksack am besten?

Möchte man den Rucksack waschen, dann gibt es allerdings einiges zu beachten. Deswegen erklärt Dir TAG24, wie man einen Rucksack am besten reinigt.

Es kann auch passieren, dass eine Trinkflasche, Creme oder etwas anderes im Rucksack ausläuft, wodurch sich hässliche Flecken bilden. Schlimmstenfalls fangen diese Flecken irgendwann an, zu schimmeln.

Wer mit einem Rucksack viel unterwegs ist, wird feststellen, dass sich Staub, Dreck und Schweiß mit der Zeit am Rucksack ablagern. Vor allem Schweißablagerungen sorgen dafür, dass der Rucksack beginnt, unangenehm zu riechen.

1. Schritt: Zuerst werden alle Fächer und Taschen des Rucksacks entleert. Vergiss auch die kleinen Taschen an den Gurten und im Innenraum des Rucksacks nicht. Anschließend kann man den Rucksack im Freien ausklopfen oder mit dem Staubsauger aussaugen.

Besonders hartnäckige Flecken auf oder in einem Rucksack lassen sich meist mit Hausmitteln entfernen. Man sollte diese nur in geringen Mengen anwenden und vorab an einer unauffälligen Stelle testen.

1. Tipp: Den Fleck ein wenig mit Wasser befeuchten und eine kleine Menge Fleckenpulver oder Fleckensalz auf die Stelle geben. Das Ganze erneut befeuchten und für 15 bis 20 Minuten einwirken lassen. Die Pulverrückstände entfernen und die Feuchtigkeit aus dem Rucksack tupfen.

2. Tipp: Bei fetthaltigen Flecken hilft Gallseife. Erst den Fleck mit ein wenig Wasser befeuchten, dann die Gallseife von außen nach innen auf die Stelle reiben und kurz einwirken lassen. Anschließend mit Wasser ausspülen.

3. Tipp: Um Flecken zu entfernen, kann man auch eine Paste aus Backpulver und lauwarmem Wasser herstellen, die man auf den Fleck gibt und für zehn Minuten einwirken lässt. Die Reste entfernt man anschließend mit einem feuchten Tuch.

4. Tipp: Besonders hartnäckige Flecken kann man mit farblosem Essig behandeln. Den Essig gibt man auf den Fleck und lässt das Ganze für 15 bis 30 Minuten einwirken. Anschließend sollte die Stelle gut nachgespült werden. Lasse den Rucksack an der Luft trocknen, damit der Essiggeruch verfliegt.