Sollte man Bettwäsche bei 60 Grad waschen? Oder ist das zu viel?

Wer erholsamen Schlaf in einem sauberen Bett genießen will, der sollte regelmäßig seine Bettwäsche waschen. Grad und Programm sollten dabei richtig gewählt werden. Ob 60 oder nur 40 Grad reichen, erklärt dieser Beitrag.

Klar ist also, dass man seine Bettwäsche waschen muss - nicht nur, um das wohlige Gefühl frischer Bezüge erleben zu können, sondern auch der Hygiene wegen.

Als wäre das nicht schlimm genug, schaffen Wärme und Feuchtigkeit auf Dauer eine ideale Umgebung für Bakterien und Milben. Total ekelhafte Vorstellung, sich in so ein Bett voller Keime zu legen, oder?

Hautschuppen, Haare, Schweiß: All das landet beim Schlafen auf der Matratze und an der Bettwäsche.

Man sollte Bettwäsche in der Regel bei möglichst hoher Temperatur waschen - am besten bei 60 Grad. So stellt man sicher, dass die Bezüge von Bakterien, Keimen und Milben befreit werden.



Früher war eine höhere Temperatur nötig. Moderne Waschmittel haben aber eine derart starke Waschleistung, dass 60 Grad normalerweise ausreichen, damit das Bettzeug hygienisch sauber wird.