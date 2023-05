Thripse bekämpfen: So erkennt und bekämpft man sie effektiv

Steigen die Temperaturen, so nutzen die kleinen Insekten Aufwinde, um durch geöffnete Fenster in die Zimmer und auf die Pflanzen zu gelangen, denn aus eigener Kraft können sie trotz Flügel kaum fliegen. Hin und wieder landen Thripse auch auf unserer Haut oder Kleidung, wenn wir draußen sind und tragen sie dann mit hinein.

Bevor man ein Schadbild erkennen kann, sind die kleinen Insekten bereits eine Weile auf der Pflanze, um ihr Unwesen dort zu treiben. Aus diesem Grund sollte man die Pflanzen regelmäßig kontrollieren. Meistens halten sich Thripse in Blattachseln, in neuen, nicht ausgerollten Blättern und an der Blattunterseite an den Blattadern auf. Wirf also einen besonders gründlichen Blick auf diese Stellen.