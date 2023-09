Deutsche Hunderassen: Diese 10 Rassen sind besonders beliebt

Dackel, Schäferhunde und Doggen: Deutsche Hunderassen sind weltweit beliebt. Aber welche Rassen schaffen es in die Top 10 der Beliebtheitsskala?

Neben einer spannenden Herkunftsgeschichte punkten deutsche Hunderassen mit einer Vielzahl an liebenswerten Wesenszügen: vom freundlichen Pudel über den verspielten Schäferhund bis hin zur treuen Dogge.

Mit deutschen Hunderassen verbinden die meisten Menschen Dackel oder Schäferhunde. Jedoch gibt es noch so viele mehr.

Der Schäferhund übernimmt gerne die Führung im Rudel. Daher sollte von Beginn an auf eine liebevolle aber konsequente Erziehung gesetzt werden. Der Vierbeiner ist tief verbunden mit seinem Menschenrudel und seiner Familie treu ergeben.

Die Entstehungsgeschichte dieser Hunderasse geht bis ins frühe Mittelalter zurück. In jener Epoche benötigten Menschen vor allem Hunde, die auf Haus, Hof und Vieh aufpassen konnten. Daher waren wachsame Hunde mit robuster Statur von Vorteil. Erst um 1899 wurde die Rasse nach den Maßstäben gezüchtet, die wir heute kennen.

Die Fellpflege des Dackels gestaltet sich relativ einfach. Das dichte, kurze Fell der Kurzhaardackel glänzt wie von allein und benötigt nur ab und an Bürste und Bad. Bei Langhaar- und Rauhaardackeln hingegen sollten Tierbesitzer etwas mehr Zeit für die Fellpflege einplanen.

Der kleine Hund ist zudem sehr klug und neugierig. Die gemeinsame Haltung mit Katzen oder Nagetieren funktioniert nur bei einer Gewöhnung vom Welpenalter an. Sonst kann der Dackel seine Mitbewohner schnell als Beute betrachten und Jagdverhalten zeigen. Da der kleine Hund trotz seiner Größe sehr selbstbewusst ist, sollten Hundebesitzer aufpassen, dass er nicht die Rudelführung und somit das alleinige Sagen im Haus hat.

Der Dackel wurde zeitlebens als Jagdhund eingesetzt. Hierbei war er jedoch zunächst dem Adel vorbehalten. Napoleon liebte die kleinen Hunde, ließ sich häufig gemeinsam porträtieren und diese sogar neben seinem eigenen Grab beerdigen. Durch seine hohe Beliebtheit verbreitete sich die kleine, süße Hunderasse jedoch auch schnell in der Mittelschicht.

Vier flinke Pfoten und ein ganz großes Herz: So zaubert sich der Dackel schnell in die Herzen seiner Besitzer. Mit einer Größe von 20 bis 30 Zentimetern gehört der Dackel zu den kleinsten Hunden der deutschen Hunderassen.

Durch seine Jagdvergangenheit liebt es der große Münsterländer zu apportieren. Zudem ist er bei langen Spaziergängen und Hundesport jeglicher Art gerne dabei. In hektischen Situationen bleibt diese deutsche Hunderasse ruhig und gelassen. Für Anfänger und Senioren ist der Jagdhund eher wenig geeignet. Er benötigt bereits im Welpenalter eine gute Sozialisierung sowie einen souveränen und ruhigen Besitzer. Der große Münsterländer ist sehr anhänglich und hat eine enge Bindung an seine Lieblingsmenschen. Fremden gegenüber ist er eher reserviert.

Mit einer Größe von 57 bis 68 Zentimetern wird der Vierbeiner bis zu 35 Kilogramm schwer. Das schwarz-weiße oder blau-braune seidig glänzende Fell bedarf einiges an Pflege. Mit der niedlichen Punktierung erinnert es beinahe an einen Dalmatiner. Die Optik des großen Münsterländers wird vor allem durch den zweifarbigen Kopf und die stark beharrten, großen Schlappohren geprägt. Der Vierbeiner benötigt regelmäßiges Bürsten und eine routinierte Ohrpflege.

Hinter diesen Knopfaugen verbirgt sich ein willensstarker Hundecharakter. © 123RF/sutichak

Kleiner Hund mit ganz großem Selbstbewusstsein: Diese deutsche Hunderasse strotzt nur so vor Stolz. Der Zwergspitz gilt auch als kleiner Löwe unter den Hunden. Dies liegt nicht nur an der optischen Ähnlichkeit mit dem König der Tiere, sondern auch an selbstbewusstem und arrogantem Auftreten.

Der Zwergspitz ist mit 18 bis 22 Zentimetern und maximal fünf Kilogramm ein echtes Fliegengewicht. Das hindert die deutsche Hunderasse, welche auch als Pomeranian Zwergspitz bekannt ist, jedoch nicht an einem charakterstarken Auftreten.

Der Zwergspitz ist bereits 1767 auf Gemälden des Adels zu sehen und galt als Modehund. Sein dominantes, stolzes und freches Auftreten macht das Wesen des kleinen Hundes aus. Zwar ist der Spitz als kinderfreundlicher Familienhund bekannt, jedoch sollte man den Vierbeiner direkt zu Beginn klarmachen, dass er nicht der Rudelführer im Haus ist. Fremden Menschen und Hunden begegnet der Vierbeiner mit einem reservierten Verhalten und neigt zum Kläffen.

Die deutsche Hunderasse besticht mit Fellfarbe in Weiß, Schwarz, Braun, Grau oder Creme. Das lange Fell des Hundes bedarf regelmäßigen Bürstens, Badens und Besuchen beim Hundefriseur. Der typische, abstehende Fellkranz um den Hals des Pomeranian erinnert an einen kleinen Löwen.

Zwergspitze sind extrem intelligent und verspielt. Sie lieben Agility-Training und sind trotz ihrer kleinen Statur flink zu Fuß. Mit etwas Geduld und Sozialisierung vertragen sich Pomeranian Spitze auch mit anderen Kleintieren im Haushalt.

Diese deutsche Hunderasse eignet sich für Familien, Senioren und Anfänger.