Hundeimpfungen: Welche, wann und wie teuer sind sie?

Hunde bringen viel Freude ins Leben ihrer Menschen. Damit das lange so bleibt, sollten sie die nötige Gesundheitsvorsorge erhalten - dazu gehören auch Hundeimpfungen. Aber es gibt auch Ausnahmen.

TAG24 klärt Euch darüber auf, was Ihr beim Thema Hundeimpfung wissen solltet und was dringend zu beachten ist.

Wie bei uns Menschen auch, kann sich das Immunsystem Eures Hundes nur gegen Krankheitserreger wehren, wenn es gelernt hat, gegen diese zu kämpfen. Hierfür ist es notwendig, dass der Körper des Hundes in Kontakt mit Krankheitserregern kommt - in geringer Menge natürlich. Nur so kann er lernen, die Bakterien, Pilze und Viren künftig zu erkennen und erfolgreich zu bekämpfen.

Um das Abwehrsystem des Hundes auf diese Erreger vorzubereiten, werden sie mittels Impfung in abgeschwächter bzw. abgetöteter Form injiziert. So hat das Immunsystem Eures Hundes die Chance, sich mit diesen Erregern auseinanderzusetzen und Antikörper gegen sie zu bilden.

Die Folge: Euer Hund entwickelt eine Art Schutzschild gegen die eigentliche Erkrankung.