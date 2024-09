Hund erbricht gelb: Ist das ein Alarmsignal?

Ein Hund erbricht gelb, wenn sein Magen leer oder gereizt ist. Galle gibt dem Erbrochenen seine gelbliche Farbe. Was es mit dem sogenannten Gallenerbrechen auf sich hat und wann schneller Handlungsbedarf besteht, erfahrt Ihr in diesem Beitrag.

Was fehlt einem Hund, wenn er gelb erbricht? © Midjourney/TAG24

Erbrechen ist ein wichtiger Schutzreflex des Körpers, der gesundheitliche Schäden verhindern soll. Gifte, Fremdkörper und schädigende Nahrungsmittel geraten auf schnellstem Weg aus dem Körper heraus, ohne vorher den gesamten Darm zu passieren.

Aber Hundebesitzer machen sich oft große Sorgen, sobald ihr Hund gelb erbricht. Was steckt dahinter? Das gelbe Erbrechen beim Hund kann auf einige Faktoren zurückgeführt werden, aber größtenteils handelt es sich um Gallenerbrechen.

Dabei erbricht ein Hund ein Gemisch aus Galle und Magensaft. Galle wird in der Leber produziert und ist für die Fettverdauung nötig. Sobald ein Hund lange nichts gefressen hat oder zu hastig frisst, kann Galle in den Magen gelangen. Das wiederum führt schnell zu Übelkeit und Erbrechen.

Sofern ein Hund nur einmalig gelb erbricht und das Erbrechen aufhört, sobald er gefressen hat, besteht erst mal kein Grund zu Sorge. In einigen Fällen sollten Hundebesitzer allerdings eine Tierarztpraxis aufsuchen - am besten noch am selben Tag.