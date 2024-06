Erkennen Hunde ihre Mutter auch nach Jahren der Trennung wieder?

Hundewelpen werden oft schon früh von ihrer Mutter getrennt. Kommen sie in liebevolle Hände, leben sie sich schnell in neuen sozialen Strukturen ein. Vergessen oder erkennen Hunde ihre Mutter später wieder? Tatsächlich kann eine Familienzusammenführung gelingen und zu emotionalen Momenten führen - sowohl beim Tier als auch beim Menschen.

Hunde können ihre Mutter an ihrem persönlichen Geruch erkennen. Optik und Akustik spielt hingegen kaum eine Rolle.

Hunde sind überaus treue Gefährten, die ihre Menschen schon schwanzwedelnd an der Tür empfangen, obwohl ihre Besitzer soeben erst das Treppenhaus betreten haben. Hunde haben einen derart ausgezeichneten Geruchssinn, dass sie bekannte Gerüche sofort richtig einordnen.

Bereits im Welpenalter nehmen Hunde zahlreiche Gerüche wahr. Das geschieht vollkommen unbewusst, aber die Erinnerung an bestimmte Gerüche bleibt beim Großteil der Hunde ein Leben lang bestehen - besonders die Gerüche von Mama, Schwestern und Brüdern gehört dazu. Aber es gibt auch Hunde, die diese Gerüche vergessen und somit ihre Mütter und Geschwister eher nicht wiedererkennen.

Damit lässt sich erklären, warum Hundewelpen ihre Mutter schnell zu vergessen scheinen, wenn sie bei einem neuen Menschen einziehen: Die Umgebung riecht anders und fühlt sich anders an als jene bei und mit Mama. Folglich verblasst die Erinnerung an die Hundemutter.

Während Menschen sich "filmartig" an Dinge in ihrem Leben zurückerinnern, erinnern sich Hunde auf eine vollkommen andere Weise.

Fühlt sich ein Hundebaby in seiner neuen Umgebung und bei seiner neuen Familie wohl, verfliegt der Trennungsschmerz zur Mutter innerhalb weniger Tage.

Während Hunde ihre eigenen Familienmitglieder primär am Geruch erkennen, erkennen sie ihnen bekannte Menschen überwiegend an ihren Gesichtern. Hunde nutzen also dabei vermehrt ihre Augen statt ihrer Nase. Durch die optische Gesichtserkennung unterscheiden sie zwischen bekannten und unbekannten Gesichtern.

Interessant ist hierbei auch, dass derselbe Teil des Gehirns dabei aktiviert wird, wie es bei Menschen der Fall ist, die ein gesehenes Gesicht zuordnen.

Hunde sind sogar in der Lage, Gesichtsausdrücke zu unterscheiden. Wichtig ist immer, dass sie das vollständige Gesicht des Menschen sehen. Wird das Gesicht ver- oder abgedeckt, fällt es den Vierbeinern äußerst schwer, seine Menschen auszumachen - da hilft dann vermehrt ihr nahezu unübertrefflicher Geruchssinn.