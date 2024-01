Besondere Katzenrassen: Diese 5 Rassen sind außergewöhnlich

Die Lykoi ist noch eine sehr junge und eine der seltensten Rassen, die durch eine natürliche Genmutation bei Kurzhaarkatzen entstanden ist.

Katzen dieser Rasse sind an vielen Körperstellen haarlos, beispielsweise um die Augen herum, an der Schnauze und am Kinn sowie an der Hinterseite der Ohren. Auch an den Beinen ist die Lykoi fast kahl. Ansonsten ist das Fell eher dünn und struppig und in der Farbe Black Roan. Aufgrund dieser äußeren Merkmale wurde die Rasse Lykoi genannt, was von dem griechischen Wort für Wolf abstammt.

Anders als vielleicht erwartet, handelt es sich bei dieser besonderen Katzenrasse um verspielte, freundliche und anhängliche Tiere.