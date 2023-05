Clickertraining mit Katze - Mit nur einem Klick zum Erfolg

Dein Vierbeiner tanzt Dir auf der Nase herum? Dann kann das Clickertraining für die Katze die Lösung sein. TAG24 verrät, was es mit dem hilfreichen Gerät auf sich hat und wie man seiner Katze coole Tricks beibringen kann.

Ob Pfötchen geben, High five, Sitz oder Platz - Katzen lieben es, sich spielerisch auszutoben und können so auch ganz nebenbei kleine Kommandos erlernen.

Das praktische Hilfstool gibt es in jedem Zoohandel und Tierfachgeschäft für wenig Geld zu kaufen. Mit dem Clickertraining kann man Katzen nicht nur auf sanfte Weise negatives Verhalten abtrainieren, sondern auch ein paar Tricks beibringen:

So kann es für den Stubentiger durchaus eine Freude sein, auf spielerische Art und Weise Tricks zu lernen.

Das Clickertraining für Hunde ist bereits weit verbreitet. Doch dass auch Katzen mithilfe des kleinen Klicks trainiert werden können, ist vielen neu. Dabei kann das Clickertraining das Leben Deiner Katze durchaus bereichern. Vor allem Wohnungskatzen können nur in den eigenen vier Wänden Abenteuer erleben.

Schritt 1:

Zunächst solltest Du Deine Katze an das Geräusch des Klickers und dessen Funktion gewöhnen. Damit der Stubentiger die Verbindung aus dem Klick-Geräusch und Leckerli verarbeiten kann, bedarf es ca. 0,5-0,9 Sekunden. Damit das Leckerli von der Katze mit dem Clickertraining in Verbindung gebracht wird, solltest Du dieses auch zunächst verbergen. Für den Übungsablauf erfolgt also zunächst ein Klick, sobald die Katze die Aufmerksamkeit auf Dich richtet, gibst Du ihr das belohnende Leckerli.

Schritt 2:



Nachdem Du die Katze an die Vorgehensweise gewöhnt hast, setzt Du den Klick zukünftig bei unerwünschtem oder erwünschtem Verhalten ein. Beispielsweise möchtest Du, dass Deine Katze dem Sofa fernbleibt. Also lockst Du sie vom Sofa herunter, klickst während des Absprungs und belohnst den Stubentiger im Anschluss mit einem Leckerli. Ob per Zufall oder nach Anleitung: Die Katze sollte fortan immer belohnt werden, wenn Sie dem gewünschten Verhalten nachkommt.

Schritt 3:

Das Klickgeräusch sollte immer unmittelbar in dem Moment erfolgen, in welchem die Katze das gewünschte Verhalten umsetzt. Die Leckerli-Belohnung muss direkt im Anschluss erfolgen, um die Verbindung aus Klick, Verhalten und Belohnung miteinander zu verknüpfen.

Schritt 4:

Du solltest das Clickertraining regelmäßig anwenden, um langfristige Erfolge zu erzielen. Solange Du und die Katze Spaß dabei haben, kann man mehrfach am Tag trainieren. Nach 2-3 Minuten sollte jedoch immer eine Pause eingelegt werden, sodass die Katze nicht überfordert wird.