Schmerzhafte Gefahr oder darf man Katzen am Nacken packen?

Manchen Katzenbesitzern wenden ihn aus verschieden Gründen an: der Nackengriff. Aber darf man Katzen am Nacken packen? TAG24 klärt auf.

Von Jenny Hochmuth

Ist es wirklich in Ordnung, als Mensch das zu machen, was Katzen mit ihren Kitten tun? Also darf man Katzen am Nacken packen? Hier gibts die Antwort.

Bei erwachsenen Katzen kann ein Nackengriff zu einer schmerzhaften Angelegenheit werden. © 123RF / theshots Manche Katzenbesitzer packen ihre Fellnasen aus verschiedenen Gründen am Nacken. Sei es, damit sie stillhalten, um sie an einen anderen Ort zu befördern oder sogar um sie zu bestrafen. Was viele nicht wissen: Das kann für die Samtpfoten schwerwiegende Konsequenzen haben! Während Katzen bei ihren Kitten mit einem intuitiven Biss an der richtigen Stelle einen Reflex und damit die sogenannte Tragestarre auslösen, sollten erwachsene Katzen nicht mehr am Nacken gepackt und hochgehoben werden. Katzenratgeber Darf man Katzen am Schwanz streicheln oder ist das tabu? Warum es nicht gut ist, Katzen am Nacken zu packen, erklärt TAG24 im Folgenden. Alles rund um die kleinen Fellnasen erfährst Du außerdem im Katzenratgeber.

Warum man Katzen nicht am Nacken packen sollte

Der Reflex den Katzen bei ihren Kitten auslösen bleibt nicht bei jeder Katze erhalten. Zudem kann das Bindegewebe der Katze im Nacken dem Gewicht nicht standhalten. Neben starken Schmerzen können dadurch irreparable Schäden in Muskulatur sowie Bindegewebe entstehen. Ein starker Griff in den Nacken kann außerdem Todesängste auslösen, da Katzen in freier Wildbahn als Beute großer Greifvögel ebenso am Nacken gepackt werden. Folge ist eine gestresste, extrem verängstige Fellnase und ein erschüttertes Vertrauensverhältnis zwischen ihr und ihrem Besitzer.

So hebst Du Deine Katze richtig hoch

Manche Katzen mögen es getragen zu werden, dabei sollte man sie allerdings richtig heben. © 123RF / Elwynn

Wenn man seinen Stubentiger schmerz- und gefahrenfrei hochheben möchte, sollte man daher die folgenden Schritte beachten: 1. Greife mit der flachen Hand um den Brustkorb Deiner Katze.

2. Die andere Hand unterstützt das Hinterteil. 3. Hebe sie nun hoch und unterstütze sie beim Tragen mit dem Unterarm, sodass genügend Halt gegeben wird. Wichtig ist, dass man den Körper und das Gewicht bei guter Balance immer unterstützt.

Fazit: Auf Nackengriff lieber verzichten